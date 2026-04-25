Buon compleanno amore mio
Buon compleanno amore mio ❤️
Oggi festeggiamo te, una donna straordinaria, una moglie meravigliosa e una mamma incredibile per i nostri tre splendidi figli. Ogni giorno dimostri una forza, un amore e una dedizione che mi lasciano senza parole.
Grazie per tutto quello che fai, per la tua pazienza, per il tuo sorriso e per il cuore immenso che metti in ogni cosa. Sei davvero una super donna, e io sono fortunato ad averti accanto.
42 anni di te… e il meglio deve ancora venire.
Ti amo ❤️
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.