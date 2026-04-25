Buon compleanno amore mio

Buon compleanno amore mio ❤️

Oggi festeggiamo te, una donna straordinaria, una moglie meravigliosa e una mamma incredibile per i nostri tre splendidi figli. Ogni giorno dimostri una forza, un amore e una dedizione che mi lasciano senza parole.

Grazie per tutto quello che fai, per la tua pazienza, per il tuo sorriso e per il cuore immenso che metti in ogni cosa. Sei davvero una super donna, e io sono fortunato ad averti accanto.

42 anni di te… e il meglio deve ancora venire.

Ti amo ❤️

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