Buon compleanno Doddo: “Vivi sempre nei nostri cuori”
Le tre lettere scritte dal fratello, dalla mamma e dalla moglie per Jonathan nel giorno del suo 40° compleanno
“Ciao Doddo,
potremmo raccontarci mille cose ma sai già tutto perché sei con noi in ogni momento. Voglio solo ribadirti la più importante, proprio come vuoi tu: le tue bambine stanno bene e stanno crescendo forti. La forza che ci hai dato sarà la guida per le tue figlie e per tutti noi. Sarai con Babbo a festeggiare il compleanno, visto che oggi è anche il suo, fiero di quello che ti ha visto costruire. Sei sempre stato il mio solo ed unico modello da seguire e lo sarai fino al mio ultimo respiro. Come ci siamo promessi, nessuna cosa al mondo scioglierà il nostro amore eterno.
Buon compleanno Doddo”
Tuo fratello
“La vita senza di te non e più la stessa.
Porto nel cuore il tuo ricordo, sarai sempre nei miei pensieri.
L’amore che provo per te non ha confini ed è infinito come il mare.
Grazie del tuo affetto, della tua forza, del tuo coraggio, delle tue risate, della tua comprensione, della tua ironia, del tuo non arrenderti mai e della luce che mi hai donato. Grazie ♥️”
Mamma
“Al mio amato marito Jonny e padre delle nostre tre principesse.
La tua assenza si sente ogni giorno ma il tuo amore rimane vivo nei nostri cuori.
Farai sempre parte delle nostre vite e anche se sei lontano, sarai sempre vicino nei nostri pensieri e nei nostri ricordi più preziosi. Il tuo sorriso e la tua forza ci accompagnano e continueranno a guidarci per sempre. Con amore eterno”
Thais, Carol, Chloè e Liz
