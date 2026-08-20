Buon compleanno Funicolare, brindisi dai due trenini per i 118 anni

Il "cin cin" dai finestrini è avvenuto alla stazione di mezzo dove i due trenini (uno in discesa e l’altro in salita) si sono affiancati per l'occasione

Un brindisi collettivo e tante persone per festeggiare il compleanno della Funicolare di Montenero. Così si sono celebrati i primi 118 anni della Funicolare in ricordo della prima accensione nel lontano 19 agosto 1908. Lavoratori di At-autolinee toscane (che gestisce l’impianto e che per l’occasione l’ha tenuto aperto fino alla mezzanotte), ex addetti e amici della Funicolare si sono ritrovati nella stazione di Monte, dove alla presenza del parroco del Santuario di Montenero, don Andrea, hanno assistito allo spettacolo degli stornelli livornesi degli artisti Doranna Natali ed Enrico Faggioni. Poi sono saliti tutti sulla Funicolare per arrivare alla stazione di mezzo, e qui fare un brindisi collettivo fra i due trenini (uno in discesa da Montenero e l’altro in salita verso Montenero) che si sono affiancati, così da permettere un tocco di calici.

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