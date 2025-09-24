Buon compleanno Igor: “Ora siamo sul 2-4”

Immagine tratta dal Tgr Toscana

"Un regalo? Una guarigione totale ma è un regalo che non chiedo, lo spero". Così Protti, che oggi compie 58 anni, in una intervista al Tgr Rai Toscana

Oggi, 24 settembre, Igor Protti compie 58 anni e in una intervista al Tgr Rai Toscana alla domanda della giornalista Sara Meini su quale regalo vorrebbe ricevere risponde così: “Sarebbe facile dire una guarigione totale, ma io sono uno dei tanti che sta male e non credo di essere uno che merita di guarire più di altri. Quindi questo regalo non lo chiedo. E’ una speranza”. E sulle condizioni di salute aggiunge: “Sono in un momento in cui mi sento abbastanza sereno, consapevole che la strada è difficile e lunga e che ogni volta che ci si sveglia la mattina è una giornata in più che ci viene regalata e che bisogna cercare di godersela al meglio. Parlai di una partita iniziata sullo 0-3 per lo sgraditissimo ospite. Con la complicazione alle vertebre l’ospite conta un altro gol. Tuttavia, io credo di averne segnati 2 a mia volta e quindi un po’ ho accorciato le distanze”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©