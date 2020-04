Buoni spesa, validità prorogata al 18 maggio. Ecco dove usarli

Non scadono quindi il 30 aprile come stabilito inizialmente. Questo perché diversi cittadini ancora non hanno avuto modo di utilizzarli nei negozi convenzionati, alcuni perché li hanno ritirati da poco all'Agenzia Espressi

Mediagallery Si ricorda che i buoni possono essere utilizzati per prodotti alimentari e per alimenti per bambini, così come per acquistare prodotti per l'igiene personale e per l'igiene della casa

La validità dei buoni spesa assegnati dal Comune di Livorno attraverso due distinti bandi, è prorogata fino al 18 maggio. Non scadono quindi il 30 aprile come stabilito inizialmente. Questo perché diversi cittadini ancora non hanno avuto modo di utilizzarli nei negozi convenzionati, alcuni perché li hanno ritirati da poco all’Agenzia Espressi. Si ricorda che i buoni possono essere utilizzati per prodotti alimentari e per alimenti per bambini, così come per acquistare prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa.

L’elenco dei negozi convenzionati può essere consultata sul sito del Comune o a questo link: http://www.comune.livorno.it/articolo/buoni-solidarieta-alimentare-lelenco-degli-esercizi-commerciali-aderenti-aggiornato-al-24