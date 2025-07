Bus, nuove linee estive e navette gratuite. Ed è boom di abbonamenti: +50%

La soddisfazione dell'assessora al traffico e alla mobilità Giovanna Cepparello: "L’uso degli autobus a Livorno sta crescendo molto. All’aumento dell’offerta è corrisposto un aumento dell’utilizzo del 15%, un incremento che conferma l’efficacia della strategia"

di Martina Romeo

Una rete di trasporto pubblico sempre più sostenibile, accessibile e vicina alle esigenze dei cittadini. Questa la linea tracciata a Palazzo Comunale dall’assessora alla Mobilità Sostenibile Giovanna Cepparello e dai rappresentanti di AT – Autolinee Toscane durante la presentazione delle novità estive.

“I servizi estivi quest’anno sono molto variegati, c’è un’offerta molto ricca – introduce la conferenza l’assessora Cepparello – A questa si aggiungono le linee notturne nei sabati di agosto e mi fa piacere comunicare che c’è un continuo aumento della vendita degli abbonamenti, in particolare quelli comprati da persone con ISEE inferiore a 36.000 euro. Degli abbonamenti che a Livorno costano meno rispetto a tutto il resto della Toscana”.

Livorno, infatti, rispetto alle altre province della regione ha delle tariffe a sé. Tariffe che, come sottolineato più volte dall’assessora, continuano a dare diverse soddisfazioni all’Amministrazione, con un aumento di vendita del 50% tra il 2023 e il 2024 che ha inoltre comportato un incremento del 15% dell’offerta di km annuali percorsi. “Un dato che ci conforta – ammette Cepparello – perché ci permette di vedere che, effettivamente, l’uso degli autobus a Livorno sta crescendo molto. All’aumento dell’offerta è corrisposto un aumento dell’utilizzo del 15%, un incremento che conferma l’efficacia della strategia”.

Nonostante il trasporto pubblico livornese proceda positivamente, non sono mancati dai presenti alla conferenza interventi sulla difficoltà di veicolazione dei messaggi alla cittadinanza. Esempio di ciò sono la linea 20, gratuita il sabato e la domenica, e le linee notturne 21, che copre fino ad Antignano, e 22, attive fino alle due del mattino. Linee di cui ancora oggi molte persone sembrano non essere a conoscenza. “Noi in questi anni abbiamo introdotto tante novità. Ora ci stiamo avvicinando a un punto dove la rete è ben costruita per la città, però non escludiamo di introdurre ulteriori cambiamenti”.

Attualmente a Livorno sono presenti complessivamente 11 linee per andare al mare: 1+, 2+, 8N, 8R, 9, 11, 16, 18, 20, 21 e 22. A queste si aggiungono le navette gratuite per Effetto Venezia, attive dal 30 luglio al 3 agosto con partenza da via Masi (https://files.at-bus.it/s3fs-public/documents/AT_Effetto-Venezia_locandina-orari.pdf?VersionId=wp674mXrcPAxt7hzyGcIdFCtwzZRipI8 a questo link gli orari).

“Il parcheggio nella zona dei 4 Mori è riservato ai residenti, quindi se qualcuno arriverà in centro sperando di parcheggiare lì avrà una brutta sorpresa”, aggiunge con un sorriso Cepparello.

“Come azienda ci siamo impegnati ad attuare il servizio in ambito locale – sottolinea Riccardo Nannipieri, coordinatore marketing del dipartimento Toscana Nord – Abbiamo decorato anche due vetture per sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo del mezzo pubblico e appoggiamo il Comune in tutte le operazioni che vengono fatte per la promozione degli autobus”.

Menzione particolare è stata fatta sulla gratuità della funicolare tutte le domeniche fino a ottobre. “Ci teniamo che venga presa, – continua Nannipieri – è un bene non solo locale ma anche turistico. Chi viene al Santuario di Montenero viene ad un Santuario di rilevanza regionale, quindi è bene che anche nelle altre città si venga a sapere che la domenica il servizio è gratuito”. “Per noi di AT la realtà di Livorno è particolarmente facile da approcciare – commenta il direttore del dipartimento Nord, Simone Lusini – perché hanno molte idee e investono molte risorse sul servizio pubblico, tutto nell’ottica della sicurezza e con molta attenzione all’ambiente. Da non dimenticare è che Livorno è la prima città per mezzi a metano di tutta la Toscana”.

Il biglietto, acquistabile in negozi fisici o direttamente sul mezzo con carta (con una carta è possibile acquistare un unico biglietto), ha una valenza di 70 minuti e costa 1,70 euro. Per informazioni su percorsi e orari delle diverse linee consultare il sito https://www.at-bus.it/it.

