Bus straordinari di AT per il Toscana Pride

In occasione del Toscana Pride, che si svolgerà a Livorno sabato 18 giugno 2022, Autolinee Toscane in accordo con il Comune di Livorno e gli organizzatori della manifestazione, ha predisposto un servizio speciale e straordinario di bus per consentire ai partecipanti di poter raggiungere la Stazione FS e il parcheggio auto del Pala Modigliani facilmente al termine della manifestazione.

A partire dalle 19,30 e fino alle 00,30 vi saranno 6 autobus messi a disposizione di Autolinee Toscane che dalle vicinanze di Terrazza Mascagni (dove si svolgerà la parte finale del Toscane Pride) porteranno le persone fino alla area del parcheggio auto del Modigliani Forum da cui in pochi minuti a piedi si può raggiungere la stazione ferroviaria.

