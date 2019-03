Business Plan e Promozione, iscrizioni aperte al corso di formazione gratuito

Il corso è rivolto a disoccupati, inoccupati e inattivi che abbiano interesse a sviluppare e concretizzare un progetto imprenditoriale. INFO: 0586.278477, mail [email protected]

Ultimi giorni per iscriversi (scadenza 18 aprile 2019) al corso di formazione per Business Plan e Promozione, promosso e finanziato dalla Regione Toscana e organizzato dalla agenzia Itinera per offrire conoscenze e capacità per l’avvio di impresa o lavoro autonomo. L’obiettivo è offrire ai partecipanti una formazione per il business plan e la promozione nel campo dell’industria turistica e culturale a partire dalla propria idea impresa. Il corso è rivolto a 8 destinatari maggiorenni (fino a 29 anni compiuti), al momento dell’iscrizione disoccupati, inoccupati e inattivi che abbiano interesse a sviluppare e concretizzare un progetto imprenditoriale. Il corso avrà una durata di 76 ore così articolate:

– 20 ore Formazione per il Business Plan e Promozione

– 46 ore Accesso al credito e supporto alla start up di impresa

– 10 ore consulenza individuale nel campo della promozione e comunicazione

Il corso si terrà a Livorno nel periodo 6/05/2019 – 30/06/2019.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con il POR FSE TOSCANA 2014-2020

Per informazioni ed iscrizioni:

entro 18-04-2019 (ore 13.00)

con orario 9.00-12.30/15.30-18.30 dal lunedì al venerdì

Agenzia Itineraformazione, Via Borra 35, Livorno tel. 0586.278477- [email protected]

Per maggiori informazioni e scaricare la documentazione e le note informative: www.itinera-formazione.info.