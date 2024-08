Buy Tuscany 2025: la Conferenza dei Sindaci conferma la candidatura della Costa degli Etruschi

La rinnovata assemblea degli amministratori ha approvato all’unanimità gli indirizzi di gestione dell’ambito turistico per il 2024-2025, il territorio punta ad accogliere circa 150 buyers internazionali

La Conferenza dei Sindaci dell’ambito turistico Costa degli Etruschi – la prima dopo le elezioni amministrative del giugno scorso – ha confermato le attività dell’ambito che erano state programmate e avviate dalla precedente gestione associata dei 15 Comuni. La rinnovata assemblea degli amministratori ha infatti approvato all’unanimità l’orientamento e gli indirizzi di gestione dell’ambito turistico per il 2024-2025.

Tra i punti del documento approvato durante la riunione della CdS, che si è tenuta giovedì 1 agosto, la conferma, con voto unanime, della candidatura della Costa degli Etruschi per il Buy Tuscany 2025, il più importante workshop B2B organizzato da Toscana Promozione Turistica, che ogni anno vede arrivare sul territorio circa 150 tour operator internazionali.

“Il Buy Tuscany – spiega Cristiano Pullini, assessore a turismo e mobilità del Comune di Castagneto Carducci, capofila dell’ambito turistico Costa degli Etruschi – è un appuntamento essenziale per la promozione turistica unitaria della zona e dell’intera Toscana su scala internazionale. Siamo soddisfatti che la Conferenza dei Sindaci abbia confermato la candidatura della Costa degli Etruschi per il 2025 e speriamo davvero che il nostro territorio possa essere scelto per ospitare questo evento”.

Marco Pavoletti, coordinatore dell’ambito Costa degli Etruschi, sottolinea inoltre l’importanza della conferma degli indirizzi per la gestione 2024-2025: “Questo dimostra la continuità e la validità dell’impostazione del lavoro avviato nel periodo 2023-2024. Il Buy Tuscany è un’occasione fondamentale per accrescere la visibilità della Costa degli Etruschi sui mercati internazionali, non solo sul prodotto balneare. Gli ultimi dati confermano, infatti, l’importanza del turismo straniero, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi e di capacità di spesa; evidente che un evento dedicato ai tour operator internazionali è per la Costa degli Etruschi di fondamentale importanza”.

I Comuni e l’ambito si augurano quindi che la Costa degli Etruschi possa essere scelta per accogliere il Buy Tuscany 2025, occasione unica per la visibilità e la crescita dell’offerta turistica dell’intero territorio.

