Cade grosso ramo, momenti di apprensione in piazza Macchi

Il ramo caduto nel pomeriggio del 26 dicembre in piazza Macchi a Vicarello

Un grosso ramo è caduto in piazza Macchi a Vicarello e come spiega un abitante del paese, testimone dell’accaduto, sono stati momenti di apprensione: “C’erano tre persone sedute sulla panchina e una trentina in totale nei giardinetti. La piazza è un luogo di ritrovo per chi abita a Vicarello. Per fortuna qualcuno ha avvertito lo scricchiolio del ramo e ha detto a tutti di andar via. Poco dopo il ramo, credetemi era davvero grande, è caduto nei pressi della panchina”. Nessuno quindi, fortunatamente, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

