Cade un albero in via Machiavelli, soccorsa dalla Svs

L'intervento della Svs in via Machiavelli

La persona soccorsa si trovava a bordo di un’auto e ha riportato un “colpo di frusta” quando il conducente sorpreso dalla caduta dell’albero ha compiuto una manovra istintiva. Il veicolo è stato per fortuna solo sfiorato e la manovra si sarebbe quindi rivelata provvidenziale. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza della Svs che ha trasportato la donna, tra l’altro molto spaventata per l’accaduto riferisce la squadra, al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. L’albero è crollato stamattina ostruendo completamente la corsia in direzione via dei Pensieri sulla quale stava transitando il veicolo. E almeno inizialmente l’intervento del 118 non lo avevamo ricostruito. La caduta dell’albero aveva reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

