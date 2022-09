Cade un pezzo da un terrazzo, distrutto il tetto di un’auto

Poteva essere una tragedia se, in quel momento, fosse passato qualcuno da là sotto. Per fortuna nessuno si è fatto male anche se i danni non sono mancati. È accaduto tutto nella giornata di sabato 17 settembre quando, in un cortile in via Giovanni Giolitti, quando, da un terrazzo di un palazzo di edilizia popolare, è caduto al suolo un pezzo danneggiando gravemente un’auto in sosta.

A fare la segnalazione a QuiLivorno.it un residente della zona che ha segnalato come questo crollo potesse nuocere gravemente alle persone in transito nel cortile. Le foto parlano chiaro: il palazzo ha bisogno di un restyling il prima possibile e la sicurezza non può sicuramente passare in secondo piano davanti ad episodi simili.

