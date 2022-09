Cagnolina intrappolata in un tubo: salvata dai vigili del fuoco

Intervento di salvataggio compiuto dai vigili del fuoco di Livorno nella serata di ieri alle ore 21 circa, a seguito di richiesta pervenuta da Stagno in via Aiaccia per una cagnolina di 14 anni di nome Diana di razza springer spaniel bloccata all’interno di un tubo di scarico di calcestruzzo di circa 5 metri di lunghezza (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per vedere il VIDEO delle operazioni finali dell’intervento).

L’animale era scomparso da diversi giorni ed ormai erano state perse tutte le speranze, quando nella serata di mercoledì 14 settembre Diana è stata individuata.

I vigili del fuoco sono quindi intervenuti sul posto con personale dalla sede centrale e da quella dei vigili del fuoco volontari del Crocino e hanno provveduto ad estrarla con un intervento complicato che ha richiesto, specialmente nella fase finale, molta delicatezza.

