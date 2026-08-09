Cerca nel quotidiano:

Condividi:

Cala del Leone ripulita dai volontari

Domenica 9 Agosto 2026 — 12:23

Foto di gruppo tratta dal video pubblicato da Aamps sui propri canali social

Raccolti 24 sacchi di rifiuti per un totale di 78 chili fra bottiglie, lattine e plastica a pochi passi dal mare grazie all'iniziativa Adotta una cala che ha visto associazioni, volontari, istituzioni e operatori uniti nella cura del mare livornese. Analoga iniziativa venerdì 7 agosto al Moletto di Antignano

È stato un doppio appuntamento all’insegna della sostenibilità e della cura del mare quello che ha visto protagonisti nei giorni scorsi alcuni tratti del litorale livornese. Due iniziative diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: trasformare la sensibilizzazione ambientale in azioni concrete.

Venerdì 7 agosto, tra la spiaggia del Sale e il moletto di Antignano, si è svolta “Blu Next Livorno – Collaboriamo per prenderci cura del nostro mare”, iniziativa promossa dal CIBM, con il patrocinio del Comune di Livorno e della Biennale del Mare. Quello che avrebbe potuto essere un semplice aperitivo è diventato un momento di partecipazione e volontariato, con un’ora e mezza dedicata alla pulizia dell’arenile. L’iniziativa aveva coinvolto numerose realtà del territorio tra cui Plastic Free, Sons of The Ocean, Mr Green, Legambiente Livorno, A-mare, Marevivo Toscana, Sezione Nautica Canottieri Antignano, Appartenenza Labronica e Praesidiomaris.

Domenica 9 agosto il testimone è passato alla Cala del Leone, protagonista di un nuovo intervento straordinario nell’ambito di “Adotta una Cala”, la campagna promossa da Aamps/RetiAmbiente e Comune di Livorno per la cura, l’igiene e la pulizia del litorale. Oltre 20 volontari, insieme ad AAMPS, hanno raccolto in una sola mattinata 24 sacchi di rifiuti, per un totale di 78 chili. Bottiglie, lattine e plastica erano finiti e rimasti nascosti tra gli scogli, a pochi passi dal mare, invisibili a chi frequenta la cala ma non a chi si è impegnato per ripulirla. All’intervento hanno partecipato i volontari di Legambiente, Sons of The Ocean, Marevivo e Plastic Free, in una nuova dimostrazione di come la collaborazione possa trasformarsi in un gesto concreto per il territorio.

“Adotta una Cala”, dunque, continua a dimostrare la propria efficacia, riportando alla luce anche quei rifiuti che rimangono nascosti tra gli scogli. Portare via i propri rifiuti non è un favore: è un gesto di civiltà.

Condividi:

Riproduzione riservata ©

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.