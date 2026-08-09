Cala del Leone ripulita dai volontari

Foto di gruppo tratta dal video pubblicato da Aamps sui propri canali social

Raccolti 24 sacchi di rifiuti per un totale di 78 chili fra bottiglie, lattine e plastica a pochi passi dal mare grazie all'iniziativa Adotta una cala che ha visto associazioni, volontari, istituzioni e operatori uniti nella cura del mare livornese. Analoga iniziativa venerdì 7 agosto al Moletto di Antignano

È stato un doppio appuntamento all’insegna della sostenibilità e della cura del mare quello che ha visto protagonisti nei giorni scorsi alcuni tratti del litorale livornese. Due iniziative diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: trasformare la sensibilizzazione ambientale in azioni concrete.

Venerdì 7 agosto, tra la spiaggia del Sale e il moletto di Antignano, si è svolta “Blu Next Livorno – Collaboriamo per prenderci cura del nostro mare”, iniziativa promossa dal CIBM, con il patrocinio del Comune di Livorno e della Biennale del Mare. Quello che avrebbe potuto essere un semplice aperitivo è diventato un momento di partecipazione e volontariato, con un’ora e mezza dedicata alla pulizia dell’arenile. L’iniziativa aveva coinvolto numerose realtà del territorio tra cui Plastic Free, Sons of The Ocean, Mr Green, Legambiente Livorno, A-mare, Marevivo Toscana, Sezione Nautica Canottieri Antignano, Appartenenza Labronica e Praesidiomaris.

Domenica 9 agosto il testimone è passato alla Cala del Leone, protagonista di un nuovo intervento straordinario nell’ambito di “Adotta una Cala”, la campagna promossa da Aamps/RetiAmbiente e Comune di Livorno per la cura, l’igiene e la pulizia del litorale. Oltre 20 volontari, insieme ad AAMPS, hanno raccolto in una sola mattinata 24 sacchi di rifiuti, per un totale di 78 chili. Bottiglie, lattine e plastica erano finiti e rimasti nascosti tra gli scogli, a pochi passi dal mare, invisibili a chi frequenta la cala ma non a chi si è impegnato per ripulirla. All’intervento hanno partecipato i volontari di Legambiente, Sons of The Ocean, Marevivo e Plastic Free, in una nuova dimostrazione di come la collaborazione possa trasformarsi in un gesto concreto per il territorio.

“Adotta una Cala”, dunque, continua a dimostrare la propria efficacia, riportando alla luce anche quei rifiuti che rimangono nascosti tra gli scogli. Portare via i propri rifiuti non è un favore: è un gesto di civiltà.

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