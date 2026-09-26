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Cala del Leone, volontari ancora in campo per una nuova giornata di pulizia

Sabato 26 Settembre 2026 — 22:50

Quella di oggi si inserisce in un'attività di volontariato del progetto “Adotta una Cala”, promosso dal Comune di Livorno e Aamps/Retiambiente

Guanti, sacchi e tanta buona volontà. È iniziata così la giornata di pulizia della Cala del Leone, dove anche oggi, sabato 26 settembre, alcuni volontari si sono rimboccati le maniche per rimuovere i rifiuti abbandonati sulla spiaggia. Le immagini raccontano bene il lavoro svolto: decine di bottiglie di vetro, lattine, plastica e altri materiali sono stati raccolti prima di essere portati via. Tra le realtà impegnate nell’iniziativa c’è Appartenenza Labronica, da tempo protagonista di interventi dedicati alla pulizia e alla valorizzazione del territorio. Quella di oggi si inserisce dunque in un’attività di volontariato del progetto “Adotta una Cala”, promosso dal Comune di Livorno e Aamps/Retiambiente, che ha coinvolto nel corso del 2026 realtà come Legambiente, Sons of the Ocean, Mare Vivo, Plastic Free, Mister Green e Appartenenza Labronica, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei rifiuti nelle calette tra il Boccale e Quercianella.

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