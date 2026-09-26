Cala del Leone, volontari ancora in campo per una nuova giornata di pulizia
Quella di oggi si inserisce in un'attività di volontariato del progetto “Adotta una Cala”, promosso dal Comune di Livorno e Aamps/Retiambiente
Guanti, sacchi e tanta buona volontà. È iniziata così la giornata di pulizia della Cala del Leone, dove anche oggi, sabato 26 settembre, alcuni volontari si sono rimboccati le maniche per rimuovere i rifiuti abbandonati sulla spiaggia. Le immagini raccontano bene il lavoro svolto: decine di bottiglie di vetro, lattine, plastica e altri materiali sono stati raccolti prima di essere portati via. Tra le realtà impegnate nell’iniziativa c’è Appartenenza Labronica, da tempo protagonista di interventi dedicati alla pulizia e alla valorizzazione del territorio. Quella di oggi si inserisce dunque in un’attività di volontariato del progetto “Adotta una Cala”, promosso dal Comune di Livorno e Aamps/Retiambiente, che ha coinvolto nel corso del 2026 realtà come Legambiente, Sons of the Ocean, Mare Vivo, Plastic Free, Mister Green e Appartenenza Labronica, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei rifiuti nelle calette tra il Boccale e Quercianella.
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