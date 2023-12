Cala la nebbia. Dalle colline verso la costa

Lo spettacolo della nebbia sulla città immortalato a Montenero (precisamente zona Le Casine) da Francesca, che ringraziamo per la disponibilità

Prima a Montenero, Limoncino, Salviano, Leccia, Scopaia, Monterotondo. Poi mano mano Levante, Porta a Terra, Cigna e così via verso il mare. E’ il “tragitto” della nebbia che in serata ha avvolto la città. Gradualmente. Come conferma il meteorologo Lorenzo Catania, che ringraziamo per la consueta disponibilità, il quale spiega il fenomeno. “Il terreno è saturo per le piogge dei giorni scorsi e con il sole rilascia vapore verso l’atmosfera, dove comunque ristagna per la mancanza di vento a disperderlo. Con l’arrivo della sera l’aria tende a raffreddarsi ed il vapore condensa generando la foschia se non addirittura la nebbia. Le zone che si raffreddano prima sono le vallate interne, da dove poi i banchi di nebbia – con la normale brezza di terra – scivolano verso la costa”.

