Calafuria: “Annullato l’evento del 1 maggio”

"La criticità che si è verificata negli ultimi due eventi diurni avrebbe potuto ripetersi per l'evento del 1 maggio. A partire da giugno organizzeremo esclusivamente eventi notturni, così da evitare che questa criticità si ripresenti. Siamo pienamente disponibili a sederci intorno a un tavolo con l’amministrazione comunale, con la proprietà dell’immobile e con gli enti competenti per valutare insieme misure concrete"

La direzione di Calafuria – Leonardo Marradini, Giacomo Raddi, Simone Gonnelli – comunica che l’evento del 1 maggio è annullato. Questa la lettera con la quale spiegano la decisione: “Cari amici e sostenitori, sono Simone Gonnelli e desidero rivolgermi a voi con un misto di orgoglio e rammarico. Con grande dispiacere annunciamo l’annullamento dell’evento previsto per il 1 maggio. Le recenti festività, come quelle di Pasquetta e del 25 aprile, hanno mostrato il grandissimo entusiasmo del nostro pubblico, ma purtroppo hanno anche causato difficoltà di viabilità all’esterno della nostra struttura. Voglio ringraziare di cuore i miei soci, Leonardo Marradini e Giacomo Raddi, per l’impegno e la straordinaria bravura dimostrata nella gestione di una serata così importante. Erano instancabili, sempre in prima linea, con le radioline in mano, coordinando ogni dettaglio con la sicurezza, salendo e scendendo le scale centinaia di volte per assicurarsi che tutto andasse per il meglio. Per otto ore hanno dato il massimo, garantendo un evento impeccabile sotto ogni aspetto. L’intero personale ha lavorato con dedizione, rendendo l’evento un successo all’interno della struttura. La criticità che si è verificata in questi due eventi, e che avrebbe potuto ripetersi per il terzo evento del 1 maggio, deriva dal fatto che si tratta di eventi diurni. Essendo il locale a picco sul mare, la folla di bagnanti si somma a quella della discoteca, creando inevitabilmente un problema di viabilità. Per questo motivo, annullando l’evento del 1 maggio, abbiamo deciso che, a partire da giugno, organizzeremo esclusivamente eventi notturni così da evitare che questa criticità si ripresenti. Siamo pienamente disponibili a sederci intorno a un tavolo con l’amministrazione comunale, con la proprietà dell’immobile e con gli enti competenti per valutare insieme misure concrete. Spero vivamente che in futuro il Comune voglia collaborare con noi per trovare soluzioni condivise, come servizi navetta o convenzioni con taxi, per gestire meglio l’afflusso e garantire la sicurezza e il comfort di tutti. Grazie di cuore per il vostro sostegno continuo”.

