“Calafuria è patrimonio di tutti, non abbandonate rifiuti”

Ringraziamo tutti i presenti nella foto. Tra gli altri: Niko, Jacopo, Alessandro, Rocco, Mattia, Riccardo, Simone, Shakya, Samuele, Alessio, Nicola, Nico, Johnny, Ivan e David

"Noi prevalentemente stiamo sulla scogliera lato corda, a sud della Torre per capirsi, e qui ogni giorno come "local" di questo preciso punto sono una trentina le 30 mani che si impegnano nella pulizia giornaliera. Quando abbiamo visto il video non potevamo non intervenire"

“Non voglio passare io da protagonista quando in realtà i protagonisti sono molti di più”. A parlare è Riccardo, che ringraziamo per la disponibilità, a nome di un gruppo di amici formato da circa quindici elementi che dopo l’uscita del video che mostrava i rifiuti abbandonati sul basamento del ponte ha deciso di intervenire: “Abbiamo acquistato sacchi neri, guanti e tutto il necessario per fare l’intervento. Così come hanno detto i bagnanti del “gruppo frequentatori di Calafuria” questo è un paradiso naturale e deve essere salvaguardato e non potevamo non fare qualcosa anche se noi prevalentemente stiamo sulla scogliera lato corda, a sud della Torre per capirsi, e qui ogni giorno come “local” di questo preciso punto sono una trentina le 30 mani che si impegnano nella pulizia giornaliera”. Rinnoviamo l’appello – conclude Riccardo – a rispettare la natura, tutta, Calafuria come gli altri scorci del Romito e quindi a portare via la spazzatura che viene prodotta. E in questa occasione vogliamo ricordare il nostro amico Denny che come noi ha sempre contribuito a mantenere decoroso questo luogo”.

