Calcio giovanile in lutto, addio a Marco

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Dopo la famiglia e i nipoti, il pallone era tutto”. Laura ricorda il marito scomparso all'età di 65 anni, allenatore degli Allievi 2010 della Virtus. La società su Fb: "Non era solo un mister ma un amico, un educatore e un punto di riferimento per tutti i ragazzi"

“Ultimamente ripeteva quest’anno smetto, smetto. Poi lo chiamavano e lui non sapeva dire di no. Dopo la famiglia e i nipoti, il pallone era tutto”. A parlare è Laura moglie di Marco Castagnoli, carrozziere in pensione da quasi tre anni e da venticinque allenatore di calcio giovanile, scomparso all’età di 65 anni. “Ha iniziato nel 1999 con la Pro Livorno, quando nostro figlio Davide aveva sei anni, e da allora non ha più smesso. Era la sua grande passione”, prosegue la moglie che ringraziamo per la disponibilità. Nel corso degli anni ha fatto parte di diverse società tra cui Orlando, Collevica, Carli, Marinese e da quest’anno alla Virtus Livorno dove seguiva gli Allievi 2010. “Non era solo un mister ma un amico, un educatore e un punto di riferimento per tutti i ragazzi. Il suo esempio, il suo sorriso e il suo modo di essere resteranno per sempre con noi e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo” scrive la Virtus in un messaggio di cordoglio su Facebook. “Era una persona buona e aperta – conclude Laura – stravedeva per i nipoti e appena lo chiamavano correva”. I funerali si terranno domani 5 gennaio alle 16:30 al Cimitero della Cigna.

Condividi:

Riproduzione riservata ©