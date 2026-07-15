Caldo estremo, il Comune individua 103 rifugi climatici

Biblioteche, musei, chiese, centri commerciali, centri sociali e grandi parchi: il Comune ha completato la prima mappatura di 103 rifugi climatici gratuiti, più 11 Corridoi ombreggiati, dove trovare sollievo durante le ondate di calore

Il Comune ha completato la prima fase dell’identificazione dei rifugi climatici, una mappatura di spazi pubblici gratuiti individuati per offrire ai cittadini un luogo dove trovare sollievo durante le sempre più frequenti ondate di calore. L’iniziativa nasce dopo l’approvazione, con decreto di Giunta n. 59 del 3 marzo 2026, del rapporto “Osservatorio e Revisione Piano Adattamento Climatico”, anticipando parte del lavoro previsto per il nuovo Piano di Adattamento Climatico del 2027. I rifugi climatici sono stati individuati sulla base di specifici criteri: presenza di ambienti climatizzati o fortemente ombreggiati, disponibilità di acqua potabile, sedute, servizi igienici, accessibilità e condizioni tali da ridurre lo stress termico. La mappatura riguarda principalmente l’area urbana e potrà essere ampliata in futuro, comprendendo anche il patrimonio verde collinare della città.

58 spazi al chiuso (Indoor)

Parrocchia Nostra Signora di Fatima, Parrocchia di Sacra Famiglia, Centro Sociale Anziani Zanni Nadea, Centro Commerciale Pam Corea, Biblioteca Nicolò Stenone, Casa di Quartiere Pian di Rota, Parrocchia di San Matteo, Parrocchia San Pio X, Parrocchia di San Giuseppe, Centro Commerciale Le Torri, Centro Commerciale Fonti del Corallo, Museo della Città di Livorno, Chiesa di Santa Caterina, Chiesa di San Ferdinando, Fortezza Nuova, Chiesa di Sant’Andrea, Centro Sociale Anziani A. Mencacci, Palazzo Civico Comunale, Chiesa San Giovanni Battista, Cisternone di Città, Modigliani Forum, Cattedrale di San Francesco, Mercato Centrale di Livorno, Parrocchia Sacro Cuore, Parrocchia Madre Seton, Parrocchia Santa Maria del Soccorso, Centro Commerciale Porta a Mare, Centro Sociale Anziani Borgo, Centro Commerciale Esselunga, Parrocchia Santa Trinità, Biblioteca pubblica Villa Maria, Parrocchia Santa Teresa di Calcutta, Chiesa di Nostra Signora del Rosario, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Acquario di Livorno, Biblioteca Villa Fabbricotti, Parrocchia San Giovanni Bosco in Coteto, Museo di Storia Naturale, Parrocchia Sette Santi Fondatori, Parrocchia Sant’Agostino, Chiesa di San Jacopo in Acquaviva, Centro Sociale Anziani La Stella – Stadio, Centro Commerciale Parco Levante, Centro Sociale Anziani La Leccia, Centro Commerciale La Rosa, Parrocchia Santa Rosa, Parrocchia SS. Annunziata dei Greci, Centro Commerciale Le Fate, Centro Sociale Anziani L. Virgili, Chiesa Nostra Signora di Lourdes, Chiesa di San Simone, Chiesa Santa Lucia, Chiesa Santa Lucia Antignano, Centro Sociale Anziani P. Gallinari, Santuario della Madonna di Montenero, Centro Sociale Anziani F. Gioli, Parrocchia Sant’Anna, Centro socio-culturale Faniglione.

42 spazi all’aperto (Outdoor)

Parco Via Firenze, Area verde Piazza XI Maggio, Area verde Piazza Due Giugno, Area verde Via Giuseppe Garibaldi, Pineta dei Gabbiani, Parco comunale Via Giuseppe Orosi, Parco Terme del Corallo, Area verde Fortezza Nuova, Area verde Piazza Anita Garibaldi, Piazza del Municipio, Parco Ing. Giorgio Gristina, Parco Pertini “Parterre”, Area verde Piazza Dante, Parco Via Pietro Paoli, Area verde Piazza Damiano Chiesa, Area verde Piazza Manini, Parco Centro Città Odeon, Area verde Piazza della Vittoria “nord”, Area verde Piazza della Vittoria “sud”, Area verde Via Carlo Lorenzini, Area verde Piazza Giuseppe Mazzini, Giardini pubblici di via Calzabigi, Laghetto La Bua, Parco Villa Regina, Parco Via Abruzzi, Parco Villa Mimbelli, Parco Villa Fabbricotti, Parco Rodolfo Muller, Parco Pier Paolo Pasolini, Area verde Ippodromo “Federico Caprilli”, Parco Via Gioberti, Area verde Via Francesco De Sanctis, Giardino Papa Giovanni Paolo II, Parco della Ceschina, Parco Villa Letizia, Parco Villa Corridi, Parco Rotonda d’Ardenza, Parco Villa Rodocanacchi, Parco Villa Maurogordato, Giardino Vittime delle Foibe, Area di sosta attrezzata di via della Porcigliana, Pineta di via Giovanni Pascoli.

3 spazi all’aperto “Outdoor in progress”

Parco Baden Powell, Piazza Sant’Andrea, Mercato di via Buontalenti.

11 Corridoi ombreggiati

Viale Carducci, Via Avvalorati, Via Grande, Piazza XX Settembre, Via Vivoli, Viale Italia, Viale Mameli, Via Bartolena, Via Accademia Labronica, Viale dei Pini.

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