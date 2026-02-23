Cambia volto la curva del Boccale

Operative da oggi 23 febbraio le nuove misure di sicurezza riguardanti un tratto di circa 60-80 metri. Al contempo, la polizia stradale intensificherà i controlli sul rispetto del limite di velocità di 40 km/h in curva. Il prefetto Dionisi: "Una risposta concreta e tempestiva"

Barriera protettiva e nuova segnaletica orizzontale e verticale alla curva del Boccale. Sono diventate operative nella giornata di oggi le nuove misure di sicurezza riguardanti un tratto di circa 60-80 metri. L’obiettivo, come preannunciato, è impedire eventuali fuoriuscite dei veicoli lato mare riducendo il rischio incidenti. Al contempo la polizia stradale ha assicurato un’intensificazione dei controlli affinché il limite di velocità di 40 km/h in curva venga effettivamente rispettato.

Verifiche sull’aderenza dell’asfalto

Le misure sono state definite nel corso della riunione svoltasi in Prefettura e presieduta dal prefetto Giancarlo Dionisi. Nel corso dell’incontro, Anas – presenti l’ingegner Giacobini e il geometra Spigai – ha reso noti i test sull’asfalto. Le verifiche, effettuate con laboratori accreditati su circa 250 metri di carreggiata, hanno restituito valori di aderenza buoni fino all’eccellente, nonostante la pavimentazione risalga al 2020 ed sia esposta alla salsedine. I risultati sono stati confermati sia dalla Polizia Stradale sia dalla Polizia Locale, che hanno evidenziato come il manto stradale risulti in ottime condizioni. In particolare, la stradale ha sottolineato che gli ultimi due incidenti si sono verificati in orario notturno, intorno alle 2:00, e che le cause non appaiono riconducibili al fondo stradale, ma verosimilmente a comportamenti di guida, condizioni psicofisiche o distrazioni. Nel corso della riunione è stata inoltre espressa piena disponibilità da parte di Anas ad adottare ulteriori misure di mitigazione, confermando un approccio progressivo e dinamico alla gestione della sicurezza del tratto. Tra le misure già adottate figura l’interdizione permanente al transito dei mezzi pesanti, provvedimento mai assunto in precedenza su quel tratto e disposto proprio per rafforzare le condizioni di sicurezza della circolazione. Prevista una nuova riunione per verificare l’efficacia delle misure adottate, anche in vista dell’imminente stagione estiva.

Il prefetto Giancarlo Dionisi

“La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta per le istituzioni e la Prefettura, in stretto coordinamento con il Comune, con Anas e con le Forze di polizia, continuerà a garantire il massimo impegno per tutelare l’incolumità pubblica. Gli interventi immediatamente avviati costituiscono una risposta concreta e tempestiva. Accanto alle opere infrastrutturali, resta fondamentale il rispetto delle regole e dei limiti di velocità, perché la sicurezza si costruisce ogni giorno anche attraverso comportamenti responsabili”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©