Camera di Commercio: 60mila euro per le imprese agrituristiche

Il nuovo bando presentato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno riserva 60mila euro in contributi per lo sviluppo delle imprese agrituristiche, erogati attraverso voucher a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute.

Un settore importante dell’economia del nostro territorio, con potenzialità di crescita sia nello sviluppo del turismo di prossimità che nell’accoglienza di turisti stranieri, grazie alla ripresa dei flussi internazionali: gli agriturismi delle province di Grosseto e Livorno hanno oggi un aiuto in più per qualificare e migliorare la propria offerta grazie al bando della Camera di Commercio.

Tra gli interventi finanziabili ci sono i servizi di prenotazione e pagamento on line; le spese per la creazione e/o restyling del sito web multilingue; l’attività di promozione e comunicazione anche sui canali social; la realizzazione materiale informativo almeno in due lingue sull’attività agrituristica; la segnaletica per percorsi e sentieri; le spese per la formazione e riqualificazione delle risorse umane; per la creazione e ammodernamento di spazi aperti e piazzole destinate ad aree pic-nic, i percorsi pedonali e aree gioco; le spese per attrezzature volte all’accoglienza dei disabili e persone con handicap; l’organizzazione eventi di valorizzazione territoriale di carattere artistico, ricreativo, culturale, sportivo. Non sono ammesse le spese per fornitura degustazioni. Gli eventi dovranno essere stati realizzati nell’anno 2022 nel rispetto della normativa prevista.

Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi con specifici codici ATECO, riportati nel bando. I voucher a fondo perduto saranno pari al 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili fino ad un massimo di € 4.000,00. Il bando rimarrà aperto fino al 30 novembre 2022. Per informazioni consultare il sito camerale all’indirizzo: https://www.lg.camcom.it/archivio10_notizie_0_729.html