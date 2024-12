Camera di Commercio, presentato il primo Bilancio di Sostenibilità

Per l'occasione sono state premiate le quattro imprese vincitrici del Premio Impresa Sostenibile 2024: Steel Project Engineering Srl, Eco Cis, Erqole hospitality Srl ed Elettromar Spa. Il presidente Breda: "Hanno dimostrato un’attenzione particolare a sviluppo, spirito di adattamento e capacità di innovazione"

di Giulia Bellaveglia

Presentato il primo “Bilancio di Sostenibilità” della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Un documento che certifica come l’ente promuova iniziative che riducono l’impatto ambientale, supportano la transizione digitale e favoriscono la competitività del tessuto imprenditoriale locale, oltre a valorizzare e qualificare le risorse umane in un contesto di pari opportunità. “Questo bilancio – spiega il segretario generale della Cciaa Pierluigi Giuntoli – raccoglie gli obiettivi, gli impegni e risultati della Camera sul tema, che spaziano dalla tutela dell’ambiente ad una governance trasparente, dall’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi alla digitalizzazione, dagli incentivi per le aziende sostenibili, innovative ed inclusive, fino addirittura al supporto alla transizione energetica e alle Cer”. Un’attività tradotta in azioni concrete anche grazie al “Premio Impresa Sostenibile 2024”, ideato per valorizzare le piccole e medie imprese che si sono distinte nell’ambito della sostenibilità ambientale, sociale, economica e digitale. Tra i 13 progetti ammessi alla fase di valutazione tecnica (5 nella provincia di Livorno e 8 in quella di Grosseto) da parte di una commissione ad hoc, sono risultate 4 le imprese vincitrici, che hanno ottenuto un premio di 5mila euro ciascuna: Steel Project Engineering Srl ed Eco Cis di Livorno nella categoria sostenibilità ambientale, Erqole hospitality Srl di Porto Ercole in quella sostenibilità sociale ed Elettromar Spa di Follonica nell’ambito sostenibilità economica. “Ringrazio tutti i partecipanti – dice il presidente della Cciaa Riccardo Breda – e mi complimento con i vincitori. Sono stati presentati dei progetti molto interessanti, a testimonianza dell’impegno tangibile sui temi della sostenibilità. Questa azione è un segnale importante e le aziende hanno dimostrato un’attenzione particolare agli obiettivi di sviluppo, spirito di adattamento e capacità di innovazione di fronte alle nuove esigenze di mercato”.

