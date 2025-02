Camilla, da Valencia a Livorno in bicicletta

Camilla De Angelis, che ringraziamo per la disponibilità, profilo Instagram @camilla.dea

La 24enne di Livorno si è imbarcata in aereo con la sua bici da Aberdeen in Scozia, dove vive dal 2019, e ha raggiunto Alicante per poi, in treno, arrivare a Valencia e dare il via ufficiale al suo viaggio in bicicletta: "La passione per la fotografia e la voglia di viaggiare lentamente mi hanno motivato a partire"

Lei è Camilla De Angelis, 24 anni, originaria di Firenze, e dall’11 febbraio sta pedalando verso Livorno, la città dove ha vissuto dall’età di 6 anni fino al 2019 (i suoi genitori vivono ancora qui) prima di trasferirsi ad Aberdeen in Scozia. Ciò che l’ha spinta in questa avventura sono la passione per la fotografia e la voglia di viaggiare lentamente. E così, dopo essersi laureata in Communication Design in Scozia, ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro e di partire. Prima tappa in pullman da Aberdeen a Edimburgo; poi con l’aereo e la bicicletta (inscatolata) è volata in Spagna ad Alicante e da qui è salita su un treno per Valencia, città che Camilla considera la partenza ufficiale del suo viaggio on the road su due ruote. “Stasera dovrei arrivare a Tortosa – spiega la giovane, che ringraziamo per la disponibilità, raggiunta telefonicamente – Scelgo le tappe in base ad una app che indica ai viaggiatori le persone disposte ad ospitarti durante la notte e poi riparto. Conto di arrivare dai miei a Livorno a metà marzo”. Nel frattempo invita tutti a seguirla sul suo profilo Instagram @camilla.dea.

Condividi:

Riproduzione riservata ©