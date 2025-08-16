Camilla entra all’Accademia Teatro alla Scala di Milano

Foto studio Micro e Mega Fotografie

"Sarà un percorso bello e al tempo stesso impegnativo per noi come famiglia e soprattutto per nostra figlia. Lei è oontenta e anche noi quindi non possiamo che essere contenti e orgogliosi di lei". La scuola: "Camilla è un talento e siamo certi che all'interno del Teatro alla Scala potrà coronare il suo sogno"

Camilla Arnaldi entra all’Accademia Teatro alla Scala di Milano. La giovane livornese, 11 anni, allieva della scuola Danza Eden inizierà il nuovo percorso a inizio settembre. “Sarà un percorso bello e stimolante e al tempo stesso impegnativo per noi come famiglia – spiegano il padre Adriano e la madre Silvia, che ringraziamo per la disponibilità – e soprattutto per nostra figlia che proseguirà la scuola media a Milano. Lei comunque è contenta di questa nuova avventura, è quello che vuol fare, dimostrando grande impegno nella danza e anche a scuola è una ragazza che si fa valere. Anche noi quindi non possiamo che essere contenti e orgogliosi”. “Camilla è un talento che abbiamo potuto notare sin dal suo arrivo – aggiunge la direttrice artistica della scuola Elena Turchi – Abbiamo avuto il piacere di vederla crescere e di supportarla ogni giorno grazie al lavoro del nostro staff docenti (Elena Turchi , Giulia Turchi, Tessa Adriani, Greta Ferretti, Aurora Padella , Valentina Contessa). Tra le sue doti spiccano eleganza e raffinatezza e siamo certi che all’interno del Teatro alla Scala potrà coronare il suo sogno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©