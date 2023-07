Cani nelle spiagge libere sì ma al guinzaglio di 1,5 m. L’ordinanza

Ha sollevato molti commenti la lettera di un lettore pubblicata il 13 luglio circa l'invito a portare i cani nelle spiagge per cani. Da una parte chi è d'accordo, dall'altra chi ha ricordato che, al guinzaglio, i cani possono stare anche nelle spiagge libere. In effetti è così: "In tutte le aree demaniali di libero accesso i proprietari o detentori sono tenuti a condurre il cane al guinzaglio. Il guinzaglio deve essere di misura non superiore a m. 1,50. E' vietato condurre o far permanere i cani senza uso del guinzaglio. Nelle spiagge appositamente attrezzate e segnalate i cani possono muoversi liberamente sotto la sorveglianza del responsabile"

Ha sollevato molti commenti la lettera di un lettore pubblicata il 13 luglio circa l’invito a portare i cani nelle spiagge per cani. Da una parte chi è d’accordo, dall’altra chi ha ricordato che, al guinzaglio, i cani possono stare anche nelle spiagge libere. In effetti è così: come si legge nell‘ordinanza balneare comunale del 2010 che riprende la legge regionale, “in tutte le aree demaniali di libero accesso i proprietari o detentori sono tenuti a condurre il cane al guinzaglio. Il guinzaglio deve essere di misura non superiore a m. 1,50. E’ vietato condurre o far permanere i cani senza uso del guinzaglio”. Oltre al guinzaglio devono essere rispettate anche altre due regole: ovvero quella di portare con sé una museruola da mettere al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti e di disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezione solide che devono essere raccolte (sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00). Mentre, si legge ancora nell’ordinanza, comunale “nelle spiagge appositamente attrezzate e segnalate i cani possono muoversi liberamente sotto la sorveglianza del responsabile”.

Condividi: