Cantanti per una notte, la 1ªA Bartolena (feat. Il Trio) protagonista a Perché il Goldoni è il Goldoni

Foto autorizzata alla pubblicazione dalla scuola e dai genitori, che ringraziamo per la disponibilità

Cantanti in un famoso festival cittadino per una notte. Parliamo della 1ªA del plesso Michel della scuola media Bartolena che si è esibita come coro a Perché il Goldoni è il Goldoni insieme a Il Trio (Fabrizio Pucci, Giacomo Niccolini, Giorgio Niccolai) davanti a circa mille spettatori nel brano Noi ragazzi di oggi. Un brano che ha nel titolo la parola ragazzi, cosa che i tre componenti non sono che quindi avevano bisogno di ragazzi “veri” anagraficamente parlando per dare ancora più valore alla performance. E così è nata quella che oggi si chiama una feat. (da featuring, ovvero collaborazione musicale). A dirigerli Cristiano Grasso, referente per l’inclusione e la disabilità della scuola e insegnante di musica e coralità nei progetti di continuità, nonché maestro dei cori Monday Girls e Spring Time presenti sul palco durante l’evento di venerdì 21 febbraio. “Con grande partecipazione e entusiasmo – racconta Grasso, che ringraziamo per la disponibilità – gli studenti e le studentesse hanno dapprima svolto le prove a scuola per poi il giorno prima della manifestazione partecipare al sound check e il giorno stesso alla prova generale, calandosi quindi a tutti gli effetti nei panni di un concorrente e al tempo stesso conoscendo le varie figure di teatro come il direttore di scena, i tecnici delle luci e i fonici. Tra l’altro, si sono preparati con una loro parte corale e di coreografia, conquistando con Il Trio il secondo posto nel premio del pubblico e il sesto nella classifica generale. Ringrazio Annalisa Traversi, una Monday Girls e insegnante di lettere della 1ªA, che è stata il “gancio” per dare vita a questa collaborazione”. Per la classe è stata a tutti gli effetti una vera e propria esperienza formativa teatrale e musicale che per molti di loro proseguirà dato che fanno parte del coro della scuola media (sì, la scuola ha un coro ed è diretto da Grasso) e, chissà, anche nella prossima edizione 2026 di Perché il Goldoni è il Goldoni.

