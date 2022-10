Cantiere Asa in via Sant’Andrea

I tecnici di ASA saranno al lavoro in via Sant’Andrea da mercoledì 12 ottobre fino al 21 ottobre per realizzare un allaccio alla rete idrica. Per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza saranno istituiti da oggi fino al 14 ottobre:

1) il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Sant’Andrea all’altezza del civico 48 nel tratto interessato dalla manomissione stradale, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori;

2) il divieto di transito in via Sant’Andrea nel tratto compreso tra piazza dei Mille e la chiusura suddetta e in via Sant’Andrea nel tratto compreso tra piazza del Cisternone e la chiusura suddetta, eccetto veicoli dei residenti/dimoranti, veicoli diretti presso le rimesse interne ivi presenti, veicoli al servizio delle persone disabili e veicoli di soggetti con comprovate e urgenti necessità;

3) il doppio senso di marcia nei tratti di cui al paragrafo 2), al fine di consentire il transito dei suddetti veicoli, disciplinato con senso unico alternato a vista;

4) il divieto di sosta con rimozione forzata in via Sant’Andrea lato civici dispari nei tratti di cui al paragrafo 2);

5) il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Sant’Andrea per 10 metri prima e dopo il tratto di cui al paragrafo 1);

6) il divieto di transito in via Magagnini, via del Seminario, via Pellegrini nel tratto compreso tra via Terrazzini e via del Seminario, via Tonci, eccetto veicoli dei residenti/dimoranti, veicoli diretti presso le rimesse interne ivi presenti, veicoli al servizio delle persone disabili e veicoli di soggetti con comprovate ed urgenti necessità;

7) il doppio senso di marcia nei tratti di cui al paragrafo 6), al fine di consentire il transito dei suddetti veicoli, disciplinato con senso unico alternato a vista;

8) il fermarsi e dare precedenza in via Sant’Andrea all’altezza con via Magagnini e all’altezza dell’intersezione con via del Seminario.

Dal 15 ottobre al 21 ottobre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Sant’Andrea all’altezza del civico 48 nel tratto interessato dalla manomissione stradale, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori, con relativo restringimento di carreggiata.

