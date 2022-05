Cantiere in piazza Giovine Italia, ripristinata la viabilità

Si è trattato di un danneggiamento tecnico verificatosi nella tarda serata di ieri sulla linea elettrica interrata di media tensione denominata “Jacopo”

Mediagallery

In riferimento al cantiere urgente allestito questa mattina su un lato della rotatoria di piazza Giovine Italia a Livorno, E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) informa che le operazioni si sono concluse e la viabilità è stata regolarmente ripristinata (foto d’archivio).

Nel dettaglio, si è trattato di un danneggiamento tecnico verificatosi nella tarda serata di ieri sulla linea elettrica interrata di media tensione denominata “Jacopo”. Le squadre operative di E-Distribuzione, coadiuvate dal Centro Operativo di Livorno, hanno individuato una soluzione provvisoria per assicurare l’approvvigionamento elettrico ma era urgente procedere con la riparazione definitiva del cavo sotterraneo che costituisce un’arteria importante per la distribuzione dell’energia elettrica in città: per questo motivo E-Distribuzione ha predisposto il cantiere sopra citato, che ha richiesto la chiusura di una parte di carreggiata e l’attivazione di un’apposita lanterna semaforica per il flusso del traffico.

E-Distribuzione si scusa per il disagio e ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale che, appena informata dell’improvviso intervento e degli effetti sul traffico mattutino nell’ora di punta, ha attivato le misure per il contenimento dei disagi e per la fluidificazione del traffico utilizzando altre direttrici.