Capodanno, le modifiche alla raccolta dei rifiuti

Aamps/Retiambiente informa che in occasione del primo giorno dell’anno i servizi rivolti alla cittadinanza saranno erogati regolarmente seppur con alcune limitazioni

Aamps/Retiambiente informa che in occasione del primo giorno dell’anno i servizi rivolti alla cittadinanza saranno erogati regolarmente seppur con alcune limitazioni.

L’Azienda coglie l’occasione per ricordare ai cittadini di prestare la massima attenzione alla produzione dei rifiuti e, soprattutto, al corretto conferimento dei materiali da differenziare con particolare riguardo agli imballaggi e alla carta-cartone da inserire nei contenitori pressato e spezzato così da ottimizzare le volumetrie disponibili.

I cassonetti stradali presenti in centro saranno regolarmente vuotati. A tal proposito si ricorda che è vietato introdurre petardi in qualunque contenitore per la raccolta dei rifiuti per evitare il rischio di provocare incendi, mettere a rischio l’incolumità delle persone e causare danni ai beni pubblici e alle strutture aziendali.

È auspicabile che i sacchi e altri rifiuti non vengano abbandonati intorno alle postazioni stradali e i cestini getta-carte non vengano ostruiti da rifiuti destinati alla raccolta porta a porta, così da contribuire a mantenere pulite le strade/piazze in un periodo di straordinarie necessità.

Segue il dettaglio degli itinerari di raccolta con delle modifiche in alcune aree/quartieri:

LIVORNO EST (colore indaco)

Indifferenziato: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di mercoledì 31/12 alle 6.00 di giovedì 1/1)

ARDENZA – LA ROSA (zona arancione)

Multimateriale: servizio posticipato a venerdì 2 gennaio (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì 1/1 alle 6.00 di venerdì 2/1)

LIVORNO NORD (zona rossa)

Carta-cartone: servizio anticipato a mercoledì 31 dicembre (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì 30/12 alle 6.00 di mercoledì 31/12)

LIVORNO SUD (colore blu)

Il calendario ordinario non prevede raccolte

VITTORIA – STAZIONE – ZOLA (zona gialla)

Organico: servizio posticipato a lunedì 5 gennaio (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica 4/1 alle 6.00 di lunedì 5/1)

SANT’JACOPO – MARRADI (zona verde)

Organico: servizio posticipato a lunedì 5 gennaio (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di domenica 4/1 alle 6.00 di lunedì 5/1)

PICCHIANTI – PORTA A TERRA (colore violetto)

Indifferenziato: servizio anticipato al pomeriggio di martedì 30 dicembre (esporre i rifiuti dalle ore 6.00 alle 13.00)

PENTAGONO – CENTRO ALLARGATO

Sono confermate le vuotature di tutte le postazioni ad accesso controllato.

L’Azienda aggiunge che:

– l’attività di spazzamento stradale, la vuotatura dei cestini e la pulizia intorno ai cassonetti saranno attive la mattina

– il Centro di raccolta in via Cattaneo sarà chiuso l’1/01/2026 (il giorno 31/12/2025 sarà aperto dalle ore 7.30 alle 13.45)

– il Centro del riuso creativo sarà chiuso l’01/01/2026

– il 31/12 i Punti di Contatto di Via Cattaneo 81 e di Via Luzzatti 4/6 apriranno la mattina con orario 9:00-13:00 mentre resteranno chiusi il 2/01/2026 e il 5/01/2026.

Ringraziamo anticipatamente per la consueta collaborazione augurando ai cittadini buone feste.

Per ulteriori informazioni: 800-031.266 (da rete fissa), 0586-416.350 (da rete mobile), [email protected] , www.aamps.livorno.it , facebook/instagram/APP (“Aamps Livorno”).

Condividi:

Riproduzione riservata ©