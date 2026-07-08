Capraia e Confcommercio fanno squadra per lo sviluppo dell’isola

Incontro tra la sindaca Maria Ida Bessi e i rappresentanti dell'associazione di categoria per avviare una collaborazione stabile. Al centro del confronto il rilancio dell'attrattività turistica, il potenziamento dei servizi, il sostegno alle imprese e interventi per ridurre i disagi legati all'insularità

Fare squadra per superare i limiti geografici e valorizzare l’immenso potenziale di una delle perle dell’Arcipelago Toscano. Con questo obiettivo si è svolto l’incontro istituzionale tra la sindaca dell’Isola di Capraia, Maria Ida Bessi, e la delegazione di Confcommercio Livorno, guidata dal vicepresidente provinciale Daniele Bartolozzi e dai funzionari Alessio Giovarruscio e Sandro Cini. Il vertice ha segnato l’avvio di una collaborazione strutturata e continuativa, finalizzata a mettere in campo strategie concrete per far crescere l’attrattività turistica dell’isola ed elaborare piani di sviluppo economico condivisi. Tra i temi prioritari affrontati, l’implementazione e il potenziamento dei servizi essenziali, con l’obiettivo fondamentale di ridurre i disagi strutturali legati all’insularità e alla distanza di ben tre ore di mare dalla terraferma. “Capraia è un territorio straordinario che merita un supporto mirato per esprimere al massimo le proprie potenzialità economiche e turistiche”, ha dichiarato il vicepresidente di Confcommercio Livorno, Daniele Bartolozzi. “Essere a tre ore di navigazione dalla costa non deve rappresentare un limite insormontabile, ma una sfida da vincere insieme. Come Confcommercio vogliamo essere al fianco del Comune e del tessuto imprenditoriale locale per implementare i servizi, condividere piani di sviluppo lungimiranti e accrescere l’attrattività dell’isola lungo tutto l’arco dell’anno, supportando attivamente chi qui decide di fare impresa”. Piena sintonia e soddisfazione sono state espresse dalla sindaca dell’Isola di Capraia, Maria Ida Bessi: “Siamo felici di inaugurare questo percorso di collaborazione con Confcommercio. Lavorare in sinergia è l’unica via per migliorare concretamente la qualità della vita sull’isola e ottimizzare i servizi offerti sia ai nostri cittadini che agli imprenditori, i quali ogni giorno operano con passione affrontando le complessità quotidiane del nostro territorio. Condividere idee e progettualità ci permetterà di rendere Capraia ancora più forte, accogliente e competitiva. Il nostro auspicio profondo è che Capraia possa diventare un vero e proprio modello di gestione e sviluppo sostenibile, un punto di riferimento virtuoso da poter esportare anche in altre realtà isolane che si trovano a fronteggiare le nostre stesse sfide”. A concretizzare il ruolo operativo dell’associazione è intervenuto il responsabile sindacale Alessio Giovarruscio: “Da parte di Confcommercio c’è la massima e immediata disponibilità a garantire una presenza costante e un supporto tangibile alle aziende insediate sull’isola. Metteremo a disposizione delle attività locali tutti i nostri servizi di assistenza e canali informativi dedicati. Il nostro obiettivo è fare in modo che nessun imprenditore di Capraia si senta isolato, offrendo un affiancamento puntuale sull’accesso a bandi, finanziamenti e nuove opportunità di crescita”. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco di calendarizzare a breve nuovi tavoli di lavoro operativi per tradurre gli obiettivi condivisi in azioni e interventi concreti a beneficio dell’intera comunità capraiese.

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