Caprilli, da domenica 17 luglio tornano le corse in notturna

Da domenica 17 luglio le corse all'Ippodromo Caprilli tornano ad essere in notturna. Prima corsa in programma alle 20,30

Ci siamo. Tornano finalmente ad accendersi i riflettori sull’ippodromo di viale Italia, sulla pista baciata dal salmastro e incorniciata dal libeccio. Da domenica 17 luglio le corse all’Ippodromo Federico Caprilli saranno nuovamente in notturna con la prima corsa in programma alle 20,30. Una magia che si ripresenta negli occhi dei tanti appassionati che potranno tornare a vivere le serate all’ippodromo. Un rito per tanti livornesi che si era assopito a causa delle vicissitudini che portarono il Caprilli al più totale abbandono prima che l’attuale amministrazione lo risollevasse dalle ceneri grazie anche alla società Sistema Cavallo dell’amministratore unico Silvio Toriello.

Quello che qualche anno fa poteva essere soltanto un sogno si è trasformato in realtà: il Caprilli torna a splendere nel vero senso della parola e torna a vivere a 360 gradi tra corse, appuntamenti serali, happening teatrali. Un luogo storico restituito dopo anni ai livornesi che finalmente possono godere di questo spazio unico nel suo genere a due passi dal mare nel miglior modo possibile tra ippica, divertimento e incontri culturali.

