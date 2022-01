Caprilli, i numeri della ripartenza. E per l’estate un maxi concerto e corse in notturna

I prossimi obiettivi? “Corse in notturna per l'estate, un eventuale e possibile programma di corse primaverili e un programma corse invernali, eventi culturali e spettacolari nei mesi più caldi, una seconda edizione del Cortomuso Festival e un maxi concerto, covid permettendo, con 10mila spettatori"

Mediagallery con un emendamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono stati stanziati 7 milioni di euro da erogare in due anni agli ippodromi aperti nel 2021 e cioè Livorno e Palermo

Il primo bilancio della riapertura dell’ippodromo Caprilli e i numeri della ripartenza sono stati illustrati oggi in Sala Cerimonie di Palazzo Comunale dal sindaco Luca Salvetti. Dopo anni di chiusura il Caprilli ha riaperto le porte la scorsa estate per ospitare eventi culturali e spettacolari e da lunedì 8 novembre sono iniziate le corse (clicca qui per rivedere al DIRETTA FB della conferenza stampa).

“Il 2021 è stato un anno impegnativo per l’ippodromo Caprilli – ha spiegato il sindaco Salvetti – abbiamo messo insieme i progetti, pubblicato i bandi di gara, affidato i lavori e iniziata la realizzazione. Nonostante i tempi stretti, grazie al lavoro di tutti, in estate siamo riusciti a riaprire i cancelli del Caprilli, a dimostrazione che se c’è la volontà le cose in questa città si possono fare, bene e in tempi brevi, come il rifacimento di piazza del Luogo Pio. Questo è un marchio che la mia Amministrazione intende dare ad ogni percorso da intraprendere a beneficio di Livorno”.

Il sindaco ha proseguito elencando i numeri della ripartenza “che ci permettono di guardare a questo anno appena iniziato con ottimismo”.

Ha anche aggiunto un dato importante che riguarda il contenzioso che il Comune di Livorno aveva con la società Alfea, precedente gestore dell’ippodromo. “In bilancio erano stati accantonati 3 milioni di euro, ma alla fine, grazie al lavoro dell’ufficio Avvocatura del Comune, la sentenza definitiva è stata di 100 mila euro. In bilancio si sono così liberati 2 milioni e 900mila euro. Con l’ultima finanziaria poi – ha aggiunto il Sindaco – con un emendamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono stati stanziati 7 milioni di euro da erogare in due anni agli ippodromi aperti nel 2021 e cioè Livorno e Palermo. I fondi stanziati dal Ministero saranno a disposizione della società Sistema Cavallo che gestisce il Caprilli. Inoltre tutti gli ippodromi italiani in funzione, a breve, potranno disporre della quota parte per la prossima stagione ippica decisa dal Mipaaf, tra questi naturalmente ci sarà anche il Caprilli. Questo è stato possibile grazie al lavoro di tutti coloro che si sono impegnati per la riapertura dell’Ippodromo Federico Caprilli, un bene prezioso che caratterizza la nostra città”.

Il sindaco Salvetti ha concluso l’incontro in sala Cerimonie con gli obiettivi da raggiungere quest’anno nella programmazione dell’ippodromo, ovvero: “Corse in notturna per l’estate, un eventuale e possibile programma di corse primaverili e un programma corse invernali, eventi culturali e spettacolari nei mesi più caldi, una seconda edizione del Cortomuso Festival e un maxi concerto, covid permettendo, con 10mila spettatori”.

Qui di seguito i numeri della ripartenza:

– 10 giornate di Corse

– 55 corse disputate

– 448 cavalli dichiarati partenti

– 320.400 euro di montepremi per stanziamento ordinario

– 42.900 euro di montepremi per handicap principali (Premio Inverno e Coppa del Mare)

– 60 addetti impiegati (totalizzatore, organizzazione corse, regia, bar, ditta pulizie)

– 280 addetti ai lavori (artieri, fantini, allenatori, personale Mipaaf, maestranze varie)

– 33.000 spettatori totali

– 20.000 spettatori per gli appuntamenti ippici

– 13.000 spettatori per concerti eventi e rassegne