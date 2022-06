Caprilli, lavoro congiunto sull’impianto di illuminazione. Dal 17 luglio corse in notturna

Il Comune, il gestore dell’Ippodromo Caprilli ed E-Distribuzione stanno lavorando congiuntamente per la risoluzione di tutte le problematiche e la messa a disposizione dell'impianto privato

Il Comune, il gestore dell’Ippodromo Caprilli ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, hanno fatto il punto il 29 giugno sui lavori all’impianto energetico della struttura. E-Distribuzione in riferimento all’assenza della corrente poco prima dell’ultima corsa di domenica ha fatto sapere che non si è trattato di un guasto, bensì dell’attivazione delle protezioni in cabina elettrica in seguito ad un cortocircuito sull’impianto privato. L’Azienda elettrica E-Distribuzione ha contribuito alla risoluzione della situazione e si è messa comunque disposizione dell’Amministrazione Comunale e dei gestori della struttura per ogni necessità. Si sta lavorando congiuntamente per la risoluzione di tutte le problematiche e la messa a disposizione dell’impianto privato, anche con le soluzioni per sopperire ad una eventuale emergenza imprevista.

