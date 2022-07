Caprilli pieno per la “prima” in notturna

Due delle foto postate dal sindaco in un post Fb: nella prima la tribuna dell'ippodromo piena e nella seconda la pista illuminata

Caprilli pieno per la prima riunione in notturna della stagione 2022. Il sindaco: "Ho visto appassionati e una marea di famiglie, bambini e gruppi di giovani. Siamo tornati a com'era prima". L'Associazione Nazionale Galoppo ha celebrato il successo della serata su Fb con un "Bentornato Caprilli" finale. Le riunioni in notturna proseguiranno, come da calendario, fino al 28 agosto compreso

Caprilli pieno per la prima riunione in notturna della stagione 2022. “C’erano 4.900 persone, tutto esaurito – commenta a QuiLivorno.it un entusiasta Luca Salvetti – Ieri (domenica 17 luglio, ndr) ho visto appassionati di ippica e una marea di famiglie, bambini e gruppi di giovani. Siamo tornati a com’era prima. Mancavano le luci, avevamo detto che entro fine luglio si sarebbero accese e così è stato. L’operazione ippodromo rappresenta la serietà verso gli impegni presi e la risposta della città è stata la cosa più bella. Ora siamo a pieno titolo nel panorama nazionale degli ippodromi senza dimenticare che l’impianto rappresenta anche un luogo per spettacoli e eventi extra ippica”. L’Associazione Nazionale Galoppo ha celebrato il successo della serata su Fb con un “Bentornato Caprilli” finale. Le riunioni in notturna proseguiranno, come da calendario, fino al 28 agosto compreso.

