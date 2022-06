Caprilli, sopralluogo positivo del ministero. Ecco la relazione

Nella foto la tribuna dell'ippodromo. Il commento del sindaco alla relazione: "Il Caprilli sta benone e il lavoro del gestore Sistema Cavallo è stato serrato e coraggioso. Andiamo avanti con entusiasmo nell’articolato lavoro di miglioramento della struttura"

La relazione: "Nulla da segnalare" circa la manutenzione, igiene e sicurezza delle scuderie e dei servizi per il pubblico; piste e servizi agli operatori in "condizioni buone" e manutenzione ippdromo "costante". In corso le operazioni di ripristino del segnalatore acustico nella torretta dei commissari "condizione improrogabile per lo svolgimento della prossima giornata di corse"

Si è tenuto nel primo pomeriggio del 30 giugno all’ippodromo Caprilli il sopralluogo della commissione tecnica del ministero delle politiche agricole (Mipaaf) al fine di verificare le condizioni delle piste e dei servizi in relazione a quanto previsto dalla normativa tecnica di riferimento. La visita ispettiva ha visto presenti il funzionario e il veterinario Mipaaf, il commissario di gara, l’amministratore e l’ingegnere del gestore Sistema Cavallo, i referenti delle principali associazioni di categoria e i tecnici del Comune al fine di verificare gli eventuali accorgimenti necessari prima della prossima riunione prevista per domenica 3 luglio.

La conclusione della verifica sulla corretta gestione dell’impianto, fa sapere il gestore dell’ippodromo, è da considerarsi positiva. Come si legge nelle conclusioni della relazione (che riportiamo qui di seguito) “nulla da segnalare” circa la manutenzione, igiene e sicurezza delle scuderie e dei servizi per il pubblico. Inoltre, si legge ancora nella relazione, le piste e i servizi agli operatori sono apparse in “condizioni buone” e la manutenzione “costante“.

La società Sistema Cavallo, in collaborazione con il Comune di Livorno, attuerà la misure idonee per organizzare al meglio la riunione estiva dell’ippodromo Caprilli.

Il commento del sindaco a QuiLivorno.it

Pista in buone condizioni con superficie regolare livellata e omogenea, manutenzione scuderie buona, arredi al loro posto, strumentazione tecnologica presente e funzionante, spazio dedicato al pubblico in ottime condizioni. Solo due le prescrizioni: una legata alla sirena il cui suono dovrà essere adeguato, l’altra relativa ai lavori sull’impianto elettrico sui generatori e sui gruppi di continuità che tra l’altro sono stati già ultimati. Insomma tanto rumore per niente. La ripresa delle attività Caprilli ha inspiegabilmente sollevato una serie di perplessità di alcuni addetti ai lavori o di alcuni commentatori che avevano dimenticato che il Caprilli dieci mesi fa era una giungla e un luogo abbandonato all’incuria. Il lavoro dell’amministrazione comunale è stato articolato e incisivo tanto da riscuotere l’ok del Ministero già nell’estate scorsa, il lavoro del Gestore Sistema Cavallo è stato serrato e coraggioso. Insomma il Caprilli sta benone con buona pace anche dei detrattori colorati politicamente che sperano sempre in qualche intoppo per orchestrare attacchi strumentali che purtroppo hanno alla base la perdita di vista dell’interesse della città. Andiamo avanti con entusiasmo consapevoli che da parte di tutti debba continuare l’articolato lavoro di miglioramento della struttura che personalmente penso non finirà mai e che ci vedrà parte attiva insieme al ministero al gestore e a tutti gli operatori del settore, ma consapevoli e orgogliosi anche di aver restituito alla città un bene inestimabile”.

La relazione:

Pista da corso galoppo

La pista appare in condizioni buone, la superficie abbastanza regolare, livellata e omogenea. Sono in corso le operazioni di rizollatura. L’impianto di irrigazione è funzionante. [..] Lo steccato interno lungo la pista è stato ricollocato nella posizione originaria per l’intero tracciato.

Scuderie, box di transito, locali e servizi agli operatori

Lo stato generale di manutenzione delle scuderie dedicate ai cavalli di transito è buono; la zona delle scuderie è separata dalla zona dedicata al pubblico; la società Sistema Cavallo srl garantisce attraverso una società di vigilanza un sistema di controllo delle persone in ingresso; […] i viali delle scuderie non presentano avvallamenti […] L’ambulanza cavalli è presente a centro pista con le dotazioni necessarie per il primo soccorso in pista. Le dotazioni veterinarie sono assicurate dal veterinario di servizio presente in ogni giornata di corsa […] La sala fantini sala gentlemen e sala amazzoni sono in buone condizioni. Il tondino di insellaggio necessita di una leggere bagnatura prima delle corse e durante lo svolgimento delle corse.

Torretta, segnalatore acustico, fotofinish, impianti per riprese tv

Il segnalatore acustico posizionato nella sala commissari, non in torretta, funziona ma la diffusione del suono non è uniforme su tutto l’impianto ippico e il suono non è adeguato. Il ripristino del segnalatore acustico nella torretta dei commissari è condizione improrogabile per lo svolgimento della prossima giornata di corse. Sono già in corso le operazioni di ripristino. I tecnici del Comune hanno illustrato la situazione lavori che stanno interessando l’impianto elettrico e forniranno prima della prossima giornata di corse le caratteristiche tecniche dei generatori e gruppi di continuità. Il fotofinish è installato. La strumentazione delle riprese televisive è presente. [..]. E’ funzionante l’impianto audio dell’ippodromo.

Aree aperte al pubblico

Complessivamente lo spazio dedicato al pubblico è in condizione buone. La manutenzione dell’ippodromo appare costante.

Conclusioni delle verifica sulla corretta gestione dell’impianto

Nell’ambito della verifica della corretta gestione dell’impianto in particolare nell’esecuzione delle opere di manutenzione, del controllo della sicurezza degli impianti e delle piste e del rispetto delle regole per l’igiene dei locali per il benessere animale e per gli operatori, obblighi assunti dalle società di corse al momento del riconoscimento si rileva:

manutenzione e sicurezza piste (come da indicazione nel verbale)

manutenzione sicurezza e igiene servizi operatori (come da indicazione nel verbale)

manutenzione e sicurezza igiene scuderie (nulla da segnalare)

manutenzione e sicurezza e igiene servizi per il pubblico (nulla da segnalare)

