Carenze igienico-sanitarie e farmaci scaduti: chiuso studio odontoiatrico
Foto inviata nel comunicato stampa
Il titolare è stato denunciato, nel corso dell'ispezione è stata inoltre rinvenuta e sequestrata una dose di hashish
I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, si legge in un comunicato stampa del 19 ottobre, hanno condotto un’attività investigativa che ha portato alla chiusura di uno studio odontoiatrico e al deferimento in stato di libertà del relativo titolare. Nel corso dell’operazione – sviluppata attraverso l’acquisizione di informazioni e mirati servizi di osservazione finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni normative che regolano l’esercizio delle professioni sanitarie – i carabinieri hanno riscontrato gravi irregolarità igienico-sanitarie per la presenza di sporco diffuso, residui di rifiuti e l’assenza di adeguate procedure di detersione e sterilizzazione delle attrezzature utilizzate per le prestazioni odontoiatriche. Gli ulteriori accertamenti, prosegue la nota stampa, estesi mediante perquisizioni sia ai locali dello studio che all’abitazione del titolare hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro farmaci ad uso odontoiatrico scaduti, dispositivi e materiali sanitari non conformi tra cui siringhe contenenti sostanze cementizie, prodotti per impronte dentali, disinfettanti orali e strumenti odontoiatrici. Inoltre è stata rinvenuta e sequestrata una dose di hashish (nello studio) ed una di ecstasy (a casa). Alla luce delle criticità accertate, i carabinieri hanno richiesto l’intervento dell’Usl Toscana Nord Ovest che ha disposto l’immediata chiusura e sospensione dell’attività odontoiatrica al fine di prevenire ulteriori potenziali rischi per la salute pubblica. Il titolare dello studio è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e sono state informate le autorità amministrative competenti.
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