Caritas, aperte le iscrizioni ai nuovi corsi della Scuola dei Mestieri

La Scuola dei Mestieri è un progetto di formazione non formale al lavoro per promuovere la riattivazione sociale di persone che si trovano a vivere una situazione di difficoltà legata alla prolungata esclusione dal mercato del lavoro. L’approccio all’apprendimento è di tipo esperienziale, affidato a mastri artigiani volontari affiancati da tutor con funzioni educative. L’obiettivo è favorire l’acquisizione delle principali abilità tecniche e operative (sapere e saper fare) nonché l’allenamento delle principali competenze sociali ed emotive (saper essere).

Per questo anno sono aperte le iscrizioni per i corsi di:

– apprendista cuoco

– panificazione

– apprendista elettricista

– sartoria

– informatica di base

– ciclofficina

Per informazioni e iscrizioni utilizzare il QR code presente sul volantino o visitare la pagina: fondazionecaritaslivorno.it/home-2/commissioni/lavoro/scuola-deimestieri/?

fbclid=IwAR3FXytiW6lTSd_hN0DLtlzR6pGYFG4Bp1gRbh-V1YNzL6sz45WMN8phw9E

In alternativa è possibile chiamare lo 05861760102 o scrivere a [email protected]

Tutti i corsi si svolgeranno presso il Centro “Sorgenti di Carità” in via Donnini, 167.

Il termine per le iscrizioni è fissato per il 21 aprile.