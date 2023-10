Caritas invita a 4 giornate di prevenzione e informazione sanitaria

Sabato 11 e 25 novembre 2 e 16 dicembre, Fondazione Caritas con il patrocinio di Confcommercio Livorno organizza delle visite effettuate al Centro Civico di Shangai in via Fratelli Bandiera 23. Per informazioni e prenotazione chiamare 331 6889241

Per i sabati 11 e 25 novembre e 2 e 16 dicembre, Fondazione Caritas, con il contributo di Regione Toscana e il sostegno di Ordine di Malta Corpo Italiano Di Soccorso, Farmacia Farneti, Acustica Umbra e il patrocinio di Confcommercio Livorno, organizza delle visite effettuate in ambulatorio. Dalle 9:30 alle 12:00 al Centro Civico di Shangai, in via Fratelli Bandiera 23, saranno effettuate:

• Consultorio oncologico, dottor Alessandro Cosimi.

• Consulenza podologica e posturale, dottor Matteo Marchetti.

• Controllo audiometrico, misurazione dell’udito, a cura di Acustica Umbra.

• Misurazione della pressione sanguigna, del colesterolo e della glicemia.

• Visita gratuita prevenzione cognitiva.

• Visita gratuita prevenzione senologica.

Per informazioni e prenotazione chiamare 331 6889241.

