Caritas Livorno, ecco “Colosseo in pentola”. Ai fornelli il questore Massucci

Nel mese di giugno la Fondazione Caritas Livorno ha deciso di inaugurare una serie di eventi dedicati al cibo e alla solidarietà. Il primo di questi eventi è “Colosseo in pentola”, una cena dedicata alla cucina tipica romana che si terrà domenica 19 giugno alle 20 al Villaggio della Carità in via Giorgio La Pira 9, a Livorno.

Per l’occasione ci sarà uno chef d’eccezione, il questore di Livorno Roberto Massucci, che sarà aiutato in cucina da alcuni suoi collaboratori e dai ragazzi ospiti delle strutture di accoglienza Caritas. In questi giorni il questore con i suoi collaboratori ha messo a disposizione il suo tempo libero per istruire i ragazzi, in vista della cena di domenica prossima, provando a cucinare insieme a loro i piatti previsti nel menù, nella cucina Caritas in via Donnini (come si vede nelle foto allegate).

La cena sarà anche l’occasione per presentare un nuovo progetto che Caritas intende realizzare nel prossimo futuro: una casa famiglia per ragazzi e ragazze in difficoltà presenti sul territorio livornese.

Per partecipare è richiesto un contributo minimo di 35 € a persona, che verranno destinati alla realizzazione della casa famiglia.

Per prenotare è possibile rivolgersi a Federica Veroni allo 328-2993725 o all’indirizzo mail [email protected]

