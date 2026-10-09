Carli Salviano, inaugurata la nuova Club House

Il presidente Tramonti: “Un luogo di ritrovo per le famiglie e tutto il quartiere”. Taglio del nastro alla presenza di Giani, Salvetti e Alessandro Lucarelli. I lavori hanno riguardato anche il raddoppio degli spogliatoi, la realizzazione del campo in sintetico, il gabbione e l’illuminazione. Un insieme di opere che ha consentito all’impianto di ottenere l’omologazione per l’Eccellenza. Giani: "Tramonti è un grande"

Una casa dello sport, ma anche un punto di incontro per le famiglie e per il quartiere. La Polisportiva Carli Salviano festeggia un traguardo importante con l’inaugurazione della nuova Club House, che completa il percorso di ammodernamento dell’impianto sportivo. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il presidente Eugenio Giani, il sindaco Luca Salvetti, il direttore sportivo Alessandro Lucarelli e il presidente comitato Toscana Lega Nazionale Dilettanti Paolo Mangini, insieme al presidente della Polisportiva Carli Salviano, Adriano Tramonti. È proprio Tramonti a sottolineare il valore del risultato raggiunto, frutto di interventi che hanno permesso di andare oltre quanto inizialmente previsto dalla convenzione con il Comune. “È un traguardo importante perché abbiamo completato tutti i lavori di ammodernamento dell’impianto che erano in programma, facendo anche molto di più rispetto a quanto previsto. Siamo contenti perché questo intervento rimane al quartiere, indipendentemente da chi ci sarà in futuro”. La nuova Club House, la cui direzione dei lavori è stata seguita dall’ingegner Giorgio Niccolai, nasce con una vocazione precisa: diventare uno spazio accogliente per le famiglie degli atleti e per chi frequenta la società, un luogo dove ritrovarsi prima e dopo gli allenamenti e le partite, con la possibilità di ospitare momenti conviviali. “Sarà un punto di accoglienza per le nostre famiglie, ma anche per chi verrà a giocare con noi. Un bel punto di ritrovo”, prosegue il presidente. La Club House è soltanto uno dei tasselli di un intervento più ampio. I lavori hanno riguardato anche il raddoppio degli spogliatoi, la realizzazione del campo in sintetico, il gabbione e un importante potenziamento dell’illuminazione. Un insieme di opere che ha consentito all’impianto di ottenere l’omologazione per l’Eccellenza, ampliando le possibilità di utilizzo della struttura. Soddisfazione anche da parte del sindaco, che ha evidenziato il valore del percorso portato avanti dalla società. L’amministrazione comunale, ha ricordato, si è trovata a gestire una trentina di convenzioni relative agli impianti sportivi cittadini. Nel caso del Carli Salviano, la gestione attenta della convenzione ha permesso di realizzare le nuove strutture previste in tempi adeguati, grazie anche all’impegno e all’entusiasmo della società. I numeri raccontano la dimensione della realtà sportiva: 400 atleti e 60 dirigenti, con un’attività che coinvolge bambini piccolissimi, anche nati nel 2023, fino ai giocatori di 53 anni della squadra amatoriale. Sono 17 squadre, distribuite in 17 categorie, con affiliazioni a tre enti: Figc, Uisp e Sc. Giani si è complimentato con Adriano Tramonti, sottolineando il valore del lavoro portato avanti dalla Polisportiva: “Tramonti è una persona che rappresenta per Livorno un riferimento dal punto di vista politico, sociale e sportivo. E’ davvero un grande e sono felice di poter condividere questa serata con questi ragazzi”. Giani ha poi allargato il discorso al ruolo dello sport nella società, soprattutto per le nuove generazioni. “Lo sport non è soltanto un’attività di divertimento, ma qualcosa di centrale nella vita della nostra comunità. Si forma il carattere, si imparano i veri valori della vita e si capisce che per raggiungere gli obiettivi servono allenamento e sacrificio. È uno dei modi più belli per trasmettere questi valori ai giovani”. Infine, il presidente della Regione ha evidenziato l’importanza dello sport come occasione di incontro e socialità, capace di offrire un’alternativa autentica al condizionamento dei social network e all’uso eccessivo del telefonino. “Muoversi, divertirsi e stare insieme facendo sport è qualcosa di più autentico di tante influenze che oggi arrivano dai social”.

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