Carlo Conti a Sanremo: “La mia Livorno”

Fermo immagine Rai Uno

E’ successo intorno alla mezzanotte di ieri, dopo l’esibizione di Tony Effe, quando Carlo Conti chiudendo il collegamento con il comandante Giuseppe Lai di Nave Vespucci, ormeggiata ad Alessandria d’Egitto, ha detto che la “nave tornerà a casa, nella mia Livorno” dopo il giro intorno al mondo iniziato nel 2023. Una frase che indubbiamente ha fatto molto piacere ai tantissimi livornesi fan di Sanremo e del presentatore toscano, che è legato alla nostra città per i trascorsi della madre e suoi nel quartiere di Borgo Cappuccini. Il veliero, considerato il più bello del mondo, sarà a Genova il 10 giugno e il 4 giugno dovrebbe fare sosta a Livorno. Lai, ad inizio collegamento, e Conti, prima di riprendere la gara, hanno invitato tutti gli italiani a visitare la nave che rientrerà in Italia a fine febbraio (prima tappa a Trieste) dopo aver attraccato in 35 città di 30 Paesi.

