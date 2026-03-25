Carlo Conti diventa “livornese”, ufficiale la cittadinanza onoraria

Il percorso per la cittadinanza onoraria a Carlo Conti è arrivato all’epilogo con il successo previsto, Carlo diventa livornese a tutti gli effetti e corona un desiderio che in più di una occasione aveva condiviso

Il percorso per la cittadinanza onoraria a Carlo Conti è arrivato all’epilogo: il presentatore diventa livornese a tutti gli effetti e corona un desiderio che in più di una occasione aveva condiviso. Si tratta di un omaggio che il sindaco e la giunta hanno pensato e che il consiglio comunale ha approvato a maggioranza qualificata. Si tratta di un omaggio alle sue origini, con la mamma e una parte della famiglia nati nel cuore della nostra città, e anche a tutte le occasioni in cui in maniera concreta il conduttore televisivo ha richiamato Livorno e ha scelto la città per una promozione davanti a milioni di persone.

“La cittadinanza onoraria arriva con un trasporto vero di buona parte dell’assemblea e nonostante il no di alcune parti politiche motivato in maniera diversa e in alcuni casi del tutto surreale – commenta il sindaco Luca Salvetti – Ma si sa la battaglia politica ormai viene proposta su tutto, persino su un passaggio neutro del tutto positivo per la città che non meritava di essere preso per giocarci una strumentale sfida collegata ad altre cittadinanze proposte e rifiutate o a non meglio precisati risvolti che fanno solo sorridere. Per questo oltre al ringraziamento per la maggioranza che compatta ha sostenuto l’iter, il grazie va anche ai consiglieri Esposito, Morini, Guarducci e Vaccaro per il voto favorevole che ha indubbiamente nobilitato la scelta che abbiamo fatto”.

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