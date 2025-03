Carlo, portuale scrittore al Salone del Libro di Torino

Sarà presente con due romanzi Mimosa non è un fiore e Pazza storia di noi due per La Gru. Banchieri: "Ringrazio chi ha creduto in queste storie e mi aiuta a farle conoscere"

Quest’anno, al Salone del libro di Torino, dal 15 al 19 maggio, ci sarà anche il livornese Carlo Banchieri, portuale e scrittore. Sarà presente con due romanzi: Mimosa non è un fiore (edizione La Gru), romanzo che racconta una serie di vicende drammatiche sullo sfondo dell’alluvione di Livorno del 2017 e Pazza storia di noi due (Libero Marzetto, marchio editoriale di La Gru) storia di un padre e del suo amore per il figlio, liberamente ispirata alla celebre canzone Patience dei Guns ‘n Roses. “Nelle mie storie – spiega Banchieri – c’è sempre Livorno attraverso storie di vite particolari di persone che per scelta o per destino vivono nella sofferenza o nelle difficoltà, che cadono e si rialzano, di persone di cui si sente parlare o si legge ben poco. Ringrazio chi ha creduto in queste storie e mi aiuta a farle conoscere”.

