Cartello per i ciclisti che attraversano il sottopasso pedonale di via Mattei

Il cartello invita i ciclisti a scendere dalla bici e portarla a mano. Iniziativa presentata dall'assessora Cepparello e dal security manager Dotto insieme al consiglio di zona 1 e alla comunità islamica. Dotto: "Questo è un primo passo, tutto poi sta alla coscienza delle persone"

di Martina Romeo

Presentato stamattina dall’assessora Giovanna Cepparello, dal security manager Giampaolo Dotto e dal presidente del consiglio di zona 1 Giuseppe Barbato un cartello per invitare i ciclisti che attraversano il sottopasso di via Mattei (che collega le Sorgenti al Picchianti) a procedere lentamente o addirittura a scendere dalla bici e portarla a mano. Il cartello è in lingua italiana e lingua araba dal momento che in via Guarini si trova una moschea molto frequentata dai fedeli che si muovono in bicicletta. Cepparello: “I cartelli verranno installati probabilmente la prossima settimana e saranno posizionati a distanza di una ventina di metri circa l’uno dall’altro per un totale di 4 cartelli. Ci vorrà un po’ perché la gente se ne accorga ma pensiamo che tutto questo possa essere funzionale”. Dotto: “È importante far capire alle persone che passano da qui che chi è con la bici può creare problemi. Questo è un primo passo, tutto poi sta alla coscienza delle persone”. Barbato: “Pensiamo possa essere un’ottima iniziativa, ringraziamo l’amministrazione comunale per aver accolto la richiesta. La moschea è in via Guarini e da questo sottopasso passano molti praticanti in bicicletta. Ecco il motivo della scrittura in arabo. Cerchiamo di indirizzare il messaggio soprattutto ai molti monopattini e motorini che passano da qui”. E’ intervenuto anche Fabio Giachetti, consigliere de La Cigna: “Ora speriamo nell’osservanza”.

