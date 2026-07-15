Rimossi 30 veicoli abbandonati dai cortili di edilizia residenziale pubblica

Foto presenti sul sito di Casalp

L'operazione, svolta tra il 6 e il 10 luglio, ha interessato undici aree. La rimozione rappresenta l'ultima fase di un iter che coinvolge Casalp, Polizia Municipale e Ufficio Ambiente

Tra il 6 e il 10 luglio Casalp ha portato a termine un’importante operazione di rimozione di mezzi abbandonati nei cortili degli immobili di edilizia residenziale pubblica dei quartieri nord e sud. Come si legge sul sito della società, è stato un intervento di ampia portata che ha consentito di liberare gli spazi comuni da 30 veicoli lasciati in stato di abbandono. Le operazioni hanno interessato: via Costanza, via della Leccia, via Grandi, via Ademollo, via Inghilterra, via Piccioni, via Botticelli, via Machiavelli, via Menotti, piazza Di Vittorio e via Badaloni. L’intervento è stato l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo avviato già nel mese di maggio, quando erano stati effettuati gli accertamenti sullo stato di abbandono dei mezzi. Si tratta infatti di un iter scandito da tempi e passaggi precisi previsti dalla normativa vigente. Il procedimento prende il via con la segnalazione a Casalp di veicoli apparentemente abbandonati. Successivamente, su richiesta della società, la Polizia Municipale effettua gli accertamenti necessari per verificare lo stato del mezzo. Una volta confermato l’abbandono, è l’Ufficio Ambiente ad avviare formalmente il procedimento, assegnando ai proprietari i termini entro i quali provvedere autonomamente alla rimozione. Nel caso in cui i veicoli siano privi di targa oppure i proprietari non intervengano entro i termini stabiliti – circostanza che, spiegano da Casalp, rappresenta la casistica più frequente – la società procede direttamente alla rimozione. Quando è possibile risalire al proprietario, vengono inoltre addebitate le spese sostenute per l’intervento.

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