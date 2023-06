Case, in aumento le richieste nei quartieri sud della città

Una vista panoramica della città e nella seconda foto la conferenza stampa con il presidente di Fiaip Livorno Massimiliano Carpina, il segretario generale della Camera di Commercio Maremma e Tirreno Pierluigi Giuntoli, il tenente colonnello della Guardia di Finanza Luigi Mennella e il notaio Gianluca Grosso

Il presidente Fiaip Livorno, Carpina: "Chiedete il patentino da agente immobiliare a chi vi mostra casa. La tipologia richiesta? Con spazi aperti e vista caratteristica". I prezzi 2022: da un minino di 1.090€ al mq per il centro storico fino ad un massimo di 3.000 € al mq sul lungomare

Da una parte una fotografia dei prezzi al metro quadro, dall’altra un focus sull’abusivismo della professione di agente immobiliare. Sono le due questioni affrontate il 27 giugno dal collegio livornese della Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip) nel corso della presentazione in Cna dell’andamento del mercato immobiliare dell’intera provincia relativamente al 2022. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente di Fiaip Livorno Massimiliano Carpina, il segretario generale della Camera di Commercio Maremma e Tirreno Pierluigi Giuntoli, il tenente colonnello della Guardia di Finanza Luigi Mennella e il notaio Gianluca Grosso. E quello dell’abusivismo è stato forse l’argomento più “sentito” da parte della categoria che per bocca del presidente Carpina lancia un monito: “Chi va a vedere una casa deve chiedere a chi gliela sta mostrando il patentino di agente immobiliare. Purtroppo sempre più spesso veniamo a conoscenza di situazioni in cui chi ti mostra un’abitazione non è un agente immobiliare ma un collaboratore o un consulente. Tutte figure che non hanno alcun diritto di farti vedere casa così come non hanno alcun diritto alle commissioni. E’ importante che la cittadinanza sia informata su questo aspetto e che sappia che è possibile fare segnalazioni alle autorità competenti”.

Per quanto riguarda i prezzi, secondo la rilevazione a Livorno nella zona affacciata sul litorale si registrano le quotazioni massime: da un minimo di 2.100 ad un massimo di 3.000 euro al metro quadro. Cifre che diminuiscono gradualmente spostandosi nella zona residenziale centrale (da 1.300 fino a 1.800 euro al metro quadro) e nelle aree del centro storico della città (dai 1.090 ai 1.600 euro al metro quadro). “Il 2022 – spiega Carpina cambiando argomento – è stato un anno caratterizzato dalla poca disponibilità di immobili da vendere in tutta la Regione e di riflesso anche sul territorio della provincia livornese. Inoltre la ricerca di immobili in grado di garantire una maggiore vivibilità ha fatto sì che alcune tipologie di casa siano divenute di rara reperibilità sul mercato e ovviamente i relativi i prezzi sono inevitabilmente iniziati a salire. A Livorno possiamo dire che nel 2022 abbiamo registrato un aumento delle richieste in tutta la parte sud della città – Ospedale, Coteto, Calzabigi, Fabbricotti, Ardenza, Montenero e il lungomare – in modo particolare per immobili dotati di spazi aperti e vista caratteristica. Anche se, va detto, le zone cosiddette popolari non hanno subito un decremento di prezzo data la scarsa capacità dell’offerta, ovvero di immobili sul mercato con quelle determinate caratteristiche, di accontentare la domanda. Per il 2023 ci aspettiamo una stabilizzazione degli scambi di abitazioni e probabilmente una condizione di leggero incremento sul versante prezzi per alcune tipologie di immobili”.

