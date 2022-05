Case occupate abusivamente: blitz in via Bengasi

Sul posto, nel blocco di via Bengasi, circa trenta tra uomini e donne della polizia municipale, della guardia di finanza, dei carabinieri della questura

Circa trenta uomini delle forze dell’ordine hanno dato il via, la mattina di lunedì 23 maggio, ad un blitz per liberare diversi appartamenti di residenza popolare (Casalp) occupati abusivamente nel corso degli ultimi mesi. Sul posto, nel blocco di via Bengasi, uomini e donne della polizia municipale, della guardia di finanza, dei carabinieri della questura.

Dopo aver sfrattato gli occupanti le porte sono state chiuse e sigillate con le grate (come si vede dalle foto effettuate dal nostro cronista intervenuto sul posto e che vi mostriamo qua in pagina). L’esito completo dell’operazione straordinaria verrà reso noto nelle prossime ore quando il report completo verrà inoltrato agli uffici della questura che hanno coordinato il servizio straordinario andato in scena sin dalle prime ore del 23 maggio per tutta la mattina circa.

Si è trattato di sei appartamenti liberati in totale, all’interno del blocco che comprende via Bengasi e via Ademollo, per altrettante famiglie che occupavano senza diritto gli alloggi. Due di queste famiglie con minori a carico. Non risultano, secondo quanto dichiarato dalla questura contattata direttamente da QuiLivorno.it, al momento persone denunciate sul posto. Sempre secondo quanto rilevato dagli operatori non vi sarebbero stati momenti di tensione e le operazioni si sarebbero svolte nel pieno rispetto reciproco dei ruoli.

L’operazione, specificano dalla questura tramite una nota stampa inviata alle redazioni nel primo pomeriggio di lunedì 23 maggio, è la prima condotta con l’utilizzo del taser che però non ha avuto impiego diretto sulle persone, poiché non necessario, ma ha garantito una significativa funzione di deterrenza, rispetto a possibili reazioni, grazie all’impatto visivo della sua funzione luminosa relativa alla torcia laser.