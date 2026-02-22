Cash Catch Italy arriva a Livorno e nasconde 50 € alla Terrazza

Immagine ricavata dalla pagina Instagram Cash Catch Italy

Il regolamento prevede due ore di tempo per individuare il nascondiglio. Un ragazzo è riuscito a trovare il "tesoro" in circa 9 minuti

Cash Catch Italy, la pagina Instagram con oltre 416 mila follower, ha fatto tappa a Livorno. Il format è semplice: gli organizzatori nascondono una banconota in un luogo pubblico – solitamente tra i 10 e i 100 euro – e pubblicano un video con alcuni indizi. Chi la trova per primo può tenerla. Il premio, una banconota da 50 euro, era stato nascosto alla Terrazza Mascagni. Il regolamento prevede due ore di tempo per individuare il nascondiglio; se nessuno ci riesce, viene scelta una nuova posizione e si apre un’ulteriore finestra di due ore. Alla fine la ricerca si è conclusa in tempi record: come mostrato in un secondo video pubblicato la mattina seguente, un ragazzo è riuscito a trovare i 50 euro in circa nove minuti.

