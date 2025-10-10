Cassa Depositi e Prestiti apre un nuovo spazio in pieno centro
L’apertura rientra nell’accordo di collaborazione siglato tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Livorno, e punta a creare uno spazio dedicato a incontri, attività di consulenza e condivisione di progetti con gli stakeholder del territorio
Un nuovo punto di riferimento per imprese ed enti pubblici del territorio. Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha inaugurato a Livorno un nuovo presidio operativo all’interno di Palazzo Vagnetti, in piazza Grande, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con il tessuto economico e istituzionale locale.
L’apertura rientra nell’accordo di collaborazione siglato tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Livorno, e punta a creare uno spazio dedicato a data-end=”749″>incontri, attività di consulenza e condivisione di progetti con gli stakeholder del territorio. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di imprese e Pubbliche Amministrazioni strumenti concreti per sostenere la crescita e lo sviluppo locale.
Con quello di Livorno, salgono a 28 gli Spazi CDP attivi in tutta Italia, luoghi pensati per offrire supporto, consulenza e strumenti dedicati alla crescita economica e alla valorizzazione delle comunità.
L’iniziativa si inserisce nel data-start=”1188″ data-end=”1218″>Piano Strategico 2025-2027 di CDP, che prevede una presenza sempre più capillare sul territorio nazionale, con l’intento di favorire una relazione diretta con imprese, enti locali e cittadini.
Negli ultimi tre anni, CDP ha impegnato 2,5 miliardi di euro a favore del territorio toscano, sostenendo oltre 4.600 imprese e 520 enti locali, confermando così il proprio ruolo di partner istituzionale per lo sviluppo economico regionale.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.