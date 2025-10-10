Cassa Depositi e Prestiti apre un nuovo spazio in pieno centro

Un nuovo punto di riferimento per imprese ed enti pubblici del territorio. Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha inaugurato a Livorno un nuovo presidio operativo all’interno di Palazzo Vagnetti, in piazza Grande, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con il tessuto economico e istituzionale locale.

L’apertura rientra nell’accordo di collaborazione siglato tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Livorno, e punta a creare uno spazio dedicato a data-end=”749″>incontri, attività di consulenza e condivisione di progetti con gli stakeholder del territorio. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di imprese e Pubbliche Amministrazioni strumenti concreti per sostenere la crescita e lo sviluppo locale.

Con quello di Livorno, salgono a 28 gli Spazi CDP attivi in tutta Italia, luoghi pensati per offrire supporto, consulenza e strumenti dedicati alla crescita economica e alla valorizzazione delle comunità.

L’iniziativa si inserisce nel data-start=”1188″ data-end=”1218″>Piano Strategico 2025-2027 di CDP, che prevede una presenza sempre più capillare sul territorio nazionale, con l’intento di favorire una relazione diretta con imprese, enti locali e cittadini.

Negli ultimi tre anni, CDP ha impegnato 2,5 miliardi di euro a favore del territorio toscano, sostenendo oltre 4.600 imprese e 520 enti locali, confermando così il proprio ruolo di partner istituzionale per lo sviluppo economico regionale.

